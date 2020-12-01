Pirlo, antes de jogo da Champions: 'Estamos trabalhando para melhorar'

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Oscilando na temporada, o técnico Andrea Pirlo, da Juventus, foi questionado sobre o desempenho da Velha Senhora e afirmou que está trabalhando para melhorar jogo a jogo. Nesta quarta-feira, o clube italiano recebe o Dínamo de Kiev, pela Liga dos Campeões.- Quando você ganha está tudo bem, mas quando você não ganha surgem problemas que podem nem existir de verdade. Estamos trabalhando bem para melhorar esta situação - disse o treinador.

Com a classificação garantida, Pirlo disse que sua equipe precisa encarar todos os jogos da mesma forma e com a mesma seriedade, sejam competições nacionais ou não. Na última rodada, a Velha Senhora garantiu a vitória apenas nos acréscimos.