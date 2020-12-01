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futebol

Pirlo, antes de jogo da Champions: 'Estamos trabalhando para melhorar'

Treinador da Velha Senhora mostra insatisfação com críticas quando resultado é adverso e diz que na vitória ninguém critica o clube: 'Quando você ganha está tudo bem'...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 14:52

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:52

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Oscilando na temporada, o técnico Andrea Pirlo, da Juventus, foi questionado sobre o desempenho da Velha Senhora e afirmou que está trabalhando para melhorar jogo a jogo. Nesta quarta-feira, o clube italiano recebe o Dínamo de Kiev, pela Liga dos Campeões.- Quando você ganha está tudo bem, mas quando você não ganha surgem problemas que podem nem existir de verdade. Estamos trabalhando bem para melhorar esta situação - disse o treinador.
Com a classificação garantida, Pirlo disse que sua equipe precisa encarar todos os jogos da mesma forma e com a mesma seriedade, sejam competições nacionais ou não. Na última rodada, a Velha Senhora garantiu a vitória apenas nos acréscimos.
- Temos de enfrentar todos os jogos da mesma forma, tanto nas competições da Europa como da Itália. Eu gostaria de ter um pouco mais de consistência, mas é normal que demore um pouco mais de tempo para isso. Os jogadores sabem o que devem fazer - concluiu.

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