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futebol

Pirlo admite dependência da Juventus com Cristiano Ronaldo

Treinador da Velha Senhora elogiou as qualidades do português
e falou sobre a ausência de Zlatan Ibrahimovic no Milan...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 14:23

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:23

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Em grande fase na Juventus, Cristiano Ronaldo, principal jogador do clube, foi elogiado por Andrea Pirlo. Para o treinador da Velha Senhora, a equipe possui uma dependência do português. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Desde o início temos tentado tirar partido das capacidades de Cristiano Ronaldo, das suas características e queríamos que estivesse perto do gol. Ele é decisivo em todos os lugares, mas isso é normal quando temos um campeão como ele. Alguém em quem dependemos.Antes da partida contra o Milan, Pirlo também falou sobre a lesão de Zlatan Ibrahimovic, que não estará disponível no clássico entre Milan e Juventus.
- É um jogador fundamental para eles, porque muda a forma como jogam. O Milan vai ter de explorar as características de outros jogadores na ausência de Ibrahimovic. É um jogo importante, mas não será decisivo. Jogar um Milan-Juventus será sempre fascinante.

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