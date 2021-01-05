Pirlo admite dependência da Juventus com Cristiano Ronaldo

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Em grande fase na Juventus, Cristiano Ronaldo, principal jogador do clube, foi elogiado por Andrea Pirlo. Para o treinador da Velha Senhora, a equipe possui uma dependência do português. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO

- Desde o início temos tentado tirar partido das capacidades de Cristiano Ronaldo, das suas características e queríamos que estivesse perto do gol. Ele é decisivo em todos os lugares, mas isso é normal quando temos um campeão como ele. Alguém em quem dependemos.Antes da partida contra o Milan, Pirlo também falou sobre a lesão de Zlatan Ibrahimovic, que não estará disponível no clássico entre Milan e Juventus.