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futebol

Piqué revela sobre Vinícius Júnior: 'Estava fechado (com o Barcelona)'

Zagueiro catalão afirmou que conversou com o atacante brasileiro antes do jovem aceitar proposta de última hora do Real Madrid...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 09:14

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 09:14
Crédito: Vinícius Júnior teve a chance de vestir a camisa do Barcelona (Jose Miguel FERNANDEZ / AFP
Piqué, zagueiro do Barcelona, revelou que Vinícius Júnior esteve próximo de vestir a camisa do clube catalão após a saída do jovem do Flamengo. Em conversa com o streamer Ibai Llanos, o defensor revelou que chegou a conversar com o atleta antes do Real Madrid aparecer na jogada.- Vinícius tem muito talento. Sabia que ele esteve a ponto de vir para o Barça? Eu conversei com ele pessoalmente antes de ir para o Real Madrid e ele me disse na chamada que estava fechado com o Barcelona. Era para recebê-lo no vestiário. O Real Madrid chegou no último segundo e o ofereceu tudo.
> Veja a tabela da Champions League
Após ter perdido Neymar para o Barcelona, o Real Madrid passou a apostar em atletas que pudessem lembrar o camisa 10 da Seleção Brasileira. Com isso, os merengues acertaram as contratações de Vinícius Júnior e Rodrygo, enquanto os culés não acharam a reposição ideal para a saída do craque para o PSG em 2017.
Neste domingo, Barcelona e Real Madrid realizam o primeiro "El Clásico" da temporada e Vini Jr. possui boas recordações do derby. Em 2020, no ano em que o clube da capital ergueu a taça da La Liga, o camisa 20 anotou um gol diante do rival da Catalunha.

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