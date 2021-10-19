Piqué revela sobre Vinícius Júnior: 'Estava fechado (com o Barcelona)'

Piqué, zagueiro do Barcelona, revelou que Vinícius Júnior esteve próximo de vestir a camisa do clube catalão após a saída do jovem do Flamengo. Em conversa com o streamer Ibai Llanos, o defensor revelou que chegou a conversar com o atleta antes do Real Madrid aparecer na jogada.- Vinícius tem muito talento. Sabia que ele esteve a ponto de vir para o Barça? Eu conversei com ele pessoalmente antes de ir para o Real Madrid e ele me disse na chamada que estava fechado com o Barcelona. Era para recebê-lo no vestiário. O Real Madrid chegou no último segundo e o ofereceu tudo.