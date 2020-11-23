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Piqué pode ter que operar o joelho e não tem previsão de retorno

Ramón Cugat, médico do Barcelona, afirmou que irá encontrar com o jogador na quarta-feira para decidir qual tratamento irá adotar. Time sofre com escassez no setor...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 09:23

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:23

Crédito: Rafael Marchante/AFP
O médico do Barcelona responsável pela operação de Ansu Fati, Ramón Cugat, não revelou qual tratamento irá usar para recuperar o joelho do zagueiro Piqué. O doutor afirmou que irá avaliar a situação e decidir se o atleta irá passar por uma cirurgia ou por um procedimento mais conservador apenas na quarta-feira. O tempo de baixa também não foi estimado.
- Até eu vê-lo, o diagnóstico não pode ser feito. Falar de prazo de baixa é jogar na loteria, cada joelho é diferente. Devemos ser prudentes, ver a afetação do cruzado e então decidiremos o tratamento a seguir, se operar ou apostar em um menos traumático. Ainda não sabemos que tipo de tratamento seguir.
Sem Piqué, o Barcelona deve encarar o Dínamo Kiev com Lenglet e Óscar Mingueza, jovem de 21 anos. Além disso, o desejo pela contratação de Eric García, do Manchester City, deve aumentar em janeiro, uma vez que o principal nome da defesa catalã não tem tempo de previsão de retorno.

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