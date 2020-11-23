Piqué pode ter que operar o joelho e não tem previsão de retorno

Crédito: Rafael Marchante/AFP

O médico do Barcelona responsável pela operação de Ansu Fati, Ramón Cugat, não revelou qual tratamento irá usar para recuperar o joelho do zagueiro Piqué. O doutor afirmou que irá avaliar a situação e decidir se o atleta irá passar por uma cirurgia ou por um procedimento mais conservador apenas na quarta-feira. O tempo de baixa também não foi estimado.

- Até eu vê-lo, o diagnóstico não pode ser feito. Falar de prazo de baixa é jogar na loteria, cada joelho é diferente. Devemos ser prudentes, ver a afetação do cruzado e então decidiremos o tratamento a seguir, se operar ou apostar em um menos traumático. Ainda não sabemos que tipo de tratamento seguir.