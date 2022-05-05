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Piqué elogia Pedri e fala do potencial do meia: 'Tem condição de ser o melhor do mundo'

Zagueiro fala sobre Pedri e jovens jogadores do Barcelona...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:50
O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué falou sobre o potencial de alguns jogadores jovens do clube, principalmente, o meia Pedri. Para o capitão, o jogador tem chances para ser o melhor jogador do mundo:- Pedri tem muitas chances de ser o melhor jogador do mundo. Gavi também é muito bom para sua idade. Têm que crescer, mas temos grandes talentos no Barcelona - disse Piqué em entrevista à emissora inglesa "Sky".
+Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Pedri já venceu o Golden Boy em 2021. O prêmio é dado para o melhor jogador sub-21 do mundo no ano.
Crédito: PiquéelogiaPedriefaladeseupotencial(Foto:Divulgação/Barcelona

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