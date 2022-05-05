Piqué elogia Pedri e fala do potencial do meia: 'Tem condição de ser o melhor do mundo'

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué falou sobre o potencial de alguns jogadores jovens do clube, principalmente, o meia Pedri. Para o capitão, o jogador tem chances para ser o melhor jogador do mundo:- Pedri tem muitas chances de ser o melhor jogador do mundo. Gavi também é muito bom para sua idade. Têm que crescer, mas temos grandes talentos no Barcelona - disse Piqué em entrevista à emissora inglesa "Sky".