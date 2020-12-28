Piqué corre para ser candidato à presidência do Barcelona

O zagueiro Piqué, afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, quer concorrer a presidência do Barcelona, segundo o “Mundo Deportivo”. O atleta já solicitou os papéis necessários para conseguir assinaturas e entrou em contato com Carles Tusquets, atual mandatário interino, para que mude o estatuto do clube que não permite que jogadores ativos concorram ao cargo máximo da equipe blaugrana.O defensor está com 33 anos e encaminha sua carreira para o final, além de vir amadurecendo a possibilidade de assumir a presidência há algum tempo. O técnico Ronald Koeman conseguiu convencer o camisa três a jogar nesta temporada, apesar de ter sido o primeiro atleta a se oferecer para sair após a derrota para o Bayern por 8 a 2. No entanto, o catalão tem contrato até 2024.