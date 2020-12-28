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futebol

Piqué corre para ser candidato à presidência do Barcelona

Eleições no clube irão acontecer no próximo dia 24 de janeiro, mas zagueiro precisa que ocorra mudança no estatuto no Barcelona para se candidatar mesmo sendo atleta...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 08:52

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 08:52
Crédito: Rafael Marchante/AFP
O zagueiro Piqué, afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, quer concorrer a presidência do Barcelona, segundo o “Mundo Deportivo”. O atleta já solicitou os papéis necessários para conseguir assinaturas e entrou em contato com Carles Tusquets, atual mandatário interino, para que mude o estatuto do clube que não permite que jogadores ativos concorram ao cargo máximo da equipe blaugrana.O defensor está com 33 anos e encaminha sua carreira para o final, além de vir amadurecendo a possibilidade de assumir a presidência há algum tempo. O técnico Ronald Koeman conseguiu convencer o camisa três a jogar nesta temporada, apesar de ter sido o primeiro atleta a se oferecer para sair após a derrota para o Bayern por 8 a 2. No entanto, o catalão tem contrato até 2024.
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Piqué já possui negócios próprios fora do clube, mas também já contribuiu com acordos para o Barcelona. O defensor tem ideias para expandir a imagem da equipe, tem diversos contatos e visa colocar mais dinheiro dentro do time com a realização de eventos no Camp Nou e em espaços do time catalão.

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