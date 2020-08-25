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Piqué, Alba, Busquets e Sergi Roberto devem ter contratos reajustados

Apesar disso, Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, conta com os quatro líderes do elenco para a próxima temporada. Revisão salarial se dá por conta do momento de crise...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 08:29

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:29

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona, irá contar com Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto no elenco da próxima temporada. No entanto, de acordo com o programa “El Club de la Mitjanit”, o clube blaugrana irá pedir para que estes medalhões tenham seus contratos reajustados, uma vez que seus salários são os mais altos do plantel depois de Messi, Suárez e Griezmann.Apesar do zagueiro Piqué ter se oferecido para sair após a derrota do Barça por 8 a 2 para o Bayern na Liga dos Campeões, ele nunca esteve nos planos para deixar a equipe e tem contrato até 2022. Alba também já conversou com o técnico Koeman, ouviu que deve melhorar o desempenho em campo e tem contrato até 2024.
Sergio Busquets também teve um encontro com o novo treinador que durou cerca de 30 minutos. O espanhol escutou que não tem titularidade garantida por conta da chegada de Pjanic, mas que também faz parte dos planos para o projeto que tem para o clube catalão. O atleta tem vínculo com o Barcelona até 2023.
Por fim Sergi Roberto, com contrato até 2022, também deve ficar por ser um jogador que chama a atenção pela sua polivalência e conhecimento de futebol. O espanhol já foi sondado pelo Manchester City, time dirigido por Pep Guardiola, mas já declarou desejo de permanecer na Catalunha.

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