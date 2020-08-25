Piqué, Alba, Busquets e Sergi Roberto devem ter contratos reajustados

Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona, irá contar com Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto no elenco da próxima temporada. No entanto, de acordo com o programa “El Club de la Mitjanit”, o clube blaugrana irá pedir para que estes medalhões tenham seus contratos reajustados, uma vez que seus salários são os mais altos do plantel depois de Messi, Suárez e Griezmann.Apesar do zagueiro Piqué ter se oferecido para sair após a derrota do Barça por 8 a 2 para o Bayern na Liga dos Campeões, ele nunca esteve nos planos para deixar a equipe e tem contrato até 2022. Alba também já conversou com o técnico Koeman, ouviu que deve melhorar o desempenho em campo e tem contrato até 2024.