Piqué acredita que confronto contra o PSG na Champions será complicado

O zagueiro Piqué comentou pela primeira vez sobre o sorteio das oitavas de final da Champions League em que o Barcelona irá enfrentar o Paris Saint-Germain. Em um evento virtual sobre negócios pessoais do defensor, o catalão acredita que será um confronto complicado e explicou como anda o tratamento de sua lesão no joelho.

- A eliminatória contra o PSG será muito dura, conheço bem o Neymar. O jogo será dentro de dois meses e podem acontecer coisas, mas o importante é que será um grande espetáculo para o torcedor. Me encontro bem, mas temos que esperar os próximos passos para saber se o joelho está estável ou não. Me sinto bem, forte e espero voltar logo.Piqué também fez questão de elogiar os jovens Ronald Araújo e Óscar Mingueza, dois zagueiros que vem ganhando oportunidades ao lado de Lenglet por conta da lesão do camisa três. Para o duelo contra o PSG, além do defensor catalão, Ansu Fati e Sergi Roberto também são dúvidas já que todos estão lesionados.