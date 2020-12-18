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Piqué acredita que confronto contra o PSG na Champions será complicado

Zagueiro do Barcelona afirma conhecer Neymar, diz que a partida será um grande espetáculo para o torcedor e espera se recuperar da lesão no joelho até o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 08:37

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 08:37

Crédito: Rafael Marchante/AFP
O zagueiro Piqué comentou pela primeira vez sobre o sorteio das oitavas de final da Champions League em que o Barcelona irá enfrentar o Paris Saint-Germain. Em um evento virtual sobre negócios pessoais do defensor, o catalão acredita que será um confronto complicado e explicou como anda o tratamento de sua lesão no joelho.
> Veja a tabela da Champions League
- A eliminatória contra o PSG será muito dura, conheço bem o Neymar. O jogo será dentro de dois meses e podem acontecer coisas, mas o importante é que será um grande espetáculo para o torcedor. Me encontro bem, mas temos que esperar os próximos passos para saber se o joelho está estável ou não. Me sinto bem, forte e espero voltar logo.Piqué também fez questão de elogiar os jovens Ronald Araújo e Óscar Mingueza, dois zagueiros que vem ganhando oportunidades ao lado de Lenglet por conta da lesão do camisa três. Para o duelo contra o PSG, além do defensor catalão, Ansu Fati e Sergi Roberto também são dúvidas já que todos estão lesionados.

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