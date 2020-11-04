Pioli vê jogo difícil para o Milan contra o Lille: 'Os times estão bem'

O técnico do Milan, Stefano Pioli, projetou um duelo difícil contra o Lille pela Liga Europa. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro afirmou que as duas equipes estão bem na competição e não acredita que seus jogadores terão vida fácil contra os franceses.- Vai ser um jogo importante. Nós e eles estamos indo bem. O Lille é uma boa equipe. Não será decisivo, mas há muito pelo que jogar. Começamos bem no grupo e queremos continuar desta maneira. Haverá algumas mudanças (na equipe), precisamos de energia e frescor - disse o treinador.