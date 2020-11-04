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futebol

Pioli vê jogo difícil para o Milan contra o Lille: 'Os times estão bem'

Treinador do Milan acredita que duelo com os franceses será duro para o Milan e elogia forma de Zlatan Ibrahimovic. Aos 39 anos, jogador é o principal nome da equipe...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 15:38
Crédito: Reprodução
O técnico do Milan, Stefano Pioli, projetou um duelo difícil contra o Lille pela Liga Europa. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro afirmou que as duas equipes estão bem na competição e não acredita que seus jogadores terão vida fácil contra os franceses.- Vai ser um jogo importante. Nós e eles estamos indo bem. O Lille é uma boa equipe. Não será decisivo, mas há muito pelo que jogar. Começamos bem no grupo e queremos continuar desta maneira. Haverá algumas mudanças (na equipe), precisamos de energia e frescor - disse o treinador.
Pioli também elogiou o atacante Zlatan Ibrahimovic, que é o principal nome do Milan. Mesmo com 39 anos, o sueco tem dado conta do recado no ataque italiano.
- Zlatan é um grande profissional. Ele está nos dando uma grande ajuda e uma mentalidade vencedora. Ele sempre quer vencer.

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