Pioli revela ambição de Ibrahimovic: 'Quer ganhar o Campeonato Italiano'

Líder do Campeonato Italiano com o Milan, Pioli revelou as ambições da equipe para esta temporada. O treinador do clube italiano, porém, falou sobre o artilheiro da competição: Zlatan Ibrahimovic. Dentre todos, o sueco foi o que se mostrou mais motivado pela conquista.

- Ibrahimovic falou do sonho de conquistar o Campeonato Italiano e o Milan faz certo em ser ambicioso. Os resultados mostram que somos uma equipe competitiva e que pode lutar contra os adversários mais fortes do campeonato. Mas, como poderemos não considerar a Juventus como o grande favorito? Venceram nove títulos consecutivos e a Inter reforçou a equipe que na última temporada terminou a um ponto da Juventus. Mas sabemos que estamos fazendo algo de inesperado e que ninguém acreditava, exceto nós - disse à "Sky Sports".Atualmente, o Milan ocupa a primeira colocação do Campeonato Italiano, com um ponto de vantagem para a Inter de Milão e a três pontos da Juventus, segundo e terceiro colocados, respectivamente.