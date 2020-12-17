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futebol

Pioli revela ambição de Ibrahimovic: 'Quer ganhar o Campeonato Italiano'

Treinador do Milan comentou sobre a ótima fase vivida e acredita que
Juventus e Inter de Milão também estão na briga pelo Scudetto...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 13:05

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 13:05

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Líder do Campeonato Italiano com o Milan, Pioli revelou as ambições da equipe para esta temporada. O treinador do clube italiano, porém, falou sobre o artilheiro da competição: Zlatan Ibrahimovic. Dentre todos, o sueco foi o que se mostrou mais motivado pela conquista.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Ibrahimovic falou do sonho de conquistar o Campeonato Italiano e o Milan faz certo em ser ambicioso. Os resultados mostram que somos uma equipe competitiva e que pode lutar contra os adversários mais fortes do campeonato. Mas, como poderemos não considerar a Juventus como o grande favorito? Venceram nove títulos consecutivos e a Inter reforçou a equipe que na última temporada terminou a um ponto da Juventus. Mas sabemos que estamos fazendo algo de inesperado e que ninguém acreditava, exceto nós - disse à "Sky Sports".Atualmente, o Milan ocupa a primeira colocação do Campeonato Italiano, com um ponto de vantagem para a Inter de Milão e a três pontos da Juventus, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

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