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Pinto da Costa é reeleito para o 15º mandato como presidente do Porto

Mandatário foi responsável por conquistar mais de 60 títulos com os Dragões e está no clube desde a década de 1980. Presidente se mostrou entusiasmado com o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 14:49

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 14:49

Crédito: Jean-Pierre Clatot/AFP
No último domingo, Pinto da Costa foi reeleito pela 15ª vez como presidente do Porto com 68,65% dos votos. O mandatário está no poder desde 1982 e coleciona 21 dos 28 títulos de Campeonato Português, 12 Taças de Portugal, além da Liga dos Campeões e da Taça Europeia, principal torneio do Velho Continente no século XX. No total, são mais de 60 troféus conquistados com os Dragões.
Em suas primeiras palavras após a reeleição, o mandatário se disse feliz e entusiasmado com os futuros que terá pela frente.
- Tenho que agradecer aos sócios que vieram votar, sinal de que sentem e vivem o Porto. Em um momento que não é fácil para ninguém, vieram me dar um voto de confiança e um sinal de estímulo que é muito importante para as batalhas que se seguem.
Aos 82 anos, Pinto da Costa derrotou nas urnas José Fernando Rio, que ficou em segundo lugar com 26,44% e Nuno Lobo, que teve apenas 4,91% dos votos. Com as questões políticas acertadas, o Porto busca retomar a liderança do Campeonato Português perdida na última rodada para o Benfica.E MAIS:PSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de CamavingaDi María revela mágoa por não ser convocado para seleção argentinaAjax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester UnitedInter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da Fiorentina E MAIS:

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