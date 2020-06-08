Pinto da Costa é reeleito para o 15º mandato como presidente do Porto

Crédito: Jean-Pierre Clatot/AFP

No último domingo, Pinto da Costa foi reeleito pela 15ª vez como presidente do Porto com 68,65% dos votos. O mandatário está no poder desde 1982 e coleciona 21 dos 28 títulos de Campeonato Português, 12 Taças de Portugal, além da Liga dos Campeões e da Taça Europeia, principal torneio do Velho Continente no século XX. No total, são mais de 60 troféus conquistados com os Dragões.

Em suas primeiras palavras após a reeleição, o mandatário se disse feliz e entusiasmado com os futuros que terá pela frente.

- Tenho que agradecer aos sócios que vieram votar, sinal de que sentem e vivem o Porto. Em um momento que não é fácil para ninguém, vieram me dar um voto de confiança e um sinal de estímulo que é muito importante para as batalhas que se seguem.