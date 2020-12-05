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futebol

Pintinho, presidente do Olaria, morre vítima de Covid-19

Mandatário de clube do Subúrbio carioca estava internado e não resistiu...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 00:18

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 00:18

Crédito: Pintinho era o presidente do Olaria. Ele estava internado, mas não resistiu (Divulgação
Morreu nesta sexta-feira, aos 72 anos, o presidente do Olaria, Augusto Pinto Monteiro, conhecido como Pintinho. Ele estava internado há cerca de uma semana em um hospital particular com Covid-19, mas não resistiu. Pintinho era muito conhecido no futebol carioca. Em seu site oficial, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, publicou uma nota de pesar. Confira:
'Com extremo pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio comunica o falecimento do presidente do Olaria Atlético Clube, Sr. Augusto Pinto Monteiro, mais conhecido como Pintinho, nessa sexta-feira.
A FERJ se solidariza na dor dos familiares e amigos nesse momento de extrema tristeza para o futebol do Rio de Janeiro.'

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