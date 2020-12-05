Pintinho, presidente do Olaria, morre vítima de Covid-19

Morreu nesta sexta-feira, aos 72 anos, o presidente do Olaria, Augusto Pinto Monteiro, conhecido como Pintinho. Ele estava internado há cerca de uma semana em um hospital particular com Covid-19, mas não resistiu. Pintinho era muito conhecido no futebol carioca. Em seu site oficial, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, publicou uma nota de pesar. Confira: