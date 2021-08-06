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futebol

Pintado foi apresentado como novo técnico da Chapecoense

No discurso inicial, o treinador falou que vai tentar ajustar o sistema defensivo...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 19:10

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 19:10

Crédito: Pintado foi apresentado como técnico da Chape (Marcio Cunha/Chape
O técnico Pintado finalmente foi apresentado na Chapecoense. Após o anuncio oficial no meio da semana, o comandante apareceu na Arena Condá para a sua primeira entrevista coletiva.
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Sincero, o novo treinador explicou que a sua maior preocupação é ajudar o sistema defensivo, que é um dos mais vazados da competição e tem prejudicado a Chape.
‘Os números mostram que temos mais gols sofridos do que feitos, então esse é o primeiro ponto a ser atacado. Não sou eu que estou vendo, é matemático. Temos um desequilíbrio defensivo. Vejo jogadores muito dispostos a mudar essa situação. Apesar dos resultados ruins, a equipe mostra coisas positivas. Boa posse de bola no campo do adversário, construção de jogo… Vamos buscar equilibrar’, afirmou.
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A primeira experiência de Pintado na Chape será na segunda-feira, quando o Verdão do Oeste visita o Grêmio, na Arena.

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