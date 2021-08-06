Pintado foi apresentado como novo técnico da Chapecoense

Crédito: Pintado foi apresentado como técnico da Chape (Marcio Cunha/Chape

O técnico Pintado finalmente foi apresentado na Chapecoense. Após o anuncio oficial no meio da semana, o comandante apareceu na Arena Condá para a sua primeira entrevista coletiva.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Sincero, o novo treinador explicou que a sua maior preocupação é ajudar o sistema defensivo, que é um dos mais vazados da competição e tem prejudicado a Chape.

‘Os números mostram que temos mais gols sofridos do que feitos, então esse é o primeiro ponto a ser atacado. Não sou eu que estou vendo, é matemático. Temos um desequilíbrio defensivo. Vejo jogadores muito dispostos a mudar essa situação. Apesar dos resultados ruins, a equipe mostra coisas positivas. Boa posse de bola no campo do adversário, construção de jogo… Vamos buscar equilibrar’, afirmou.

Calendário