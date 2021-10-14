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futebol

Pintado admite 'frustração' após empate da Chape

Verdão do Oeste recebeu o Furacão e ficou no empate por 1 a 1, na Arena Condá...

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 19:59
Crédito: Twitter Athletico-PR
A semana vai terminar mais uma vez amarga para a Chapecoense. Após abrir o placar dentro de casa diante do Furacão, o Verdão do Oeste levou o gol de empate nos minutos finais e permanece sem vencer na Arena Condá.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar final deixou o torcedor e, mais precisamente o técnico Pintado frustrado, já que o seu time atuou bem.
‘A gente sai frustrado pela partida. Fomos seguros e tivemos a possibilidade de jogar com os três zagueiros com características nesse sistema. Os jogadores acreditaram no que a gente fez e isso ficou provado. Eu tenho que trabalhar muito isso. É um sofrimento por não conseguir a vitória, mas não vou me cansar de buscar solução para a equipe. Nada vai tirar minha determinação na busca do resultado. Futebol não é merecimento, mas sim competência’, declarou.
Agora, Pintado e seus comandados tem mais um desafio dentro de casa. No fim de semana, o adversário é o Fortaleza.

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