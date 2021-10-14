Pintado admite 'frustração' após empate da Chape

Crédito: Twitter Athletico-PR

A semana vai terminar mais uma vez amarga para a Chapecoense. Após abrir o placar dentro de casa diante do Furacão, o Verdão do Oeste levou o gol de empate nos minutos finais e permanece sem vencer na Arena Condá.

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O placar final deixou o torcedor e, mais precisamente o técnico Pintado frustrado, já que o seu time atuou bem.

‘A gente sai frustrado pela partida. Fomos seguros e tivemos a possibilidade de jogar com os três zagueiros com características nesse sistema. Os jogadores acreditaram no que a gente fez e isso ficou provado. Eu tenho que trabalhar muito isso. É um sofrimento por não conseguir a vitória, mas não vou me cansar de buscar solução para a equipe. Nada vai tirar minha determinação na busca do resultado. Futebol não é merecimento, mas sim competência’, declarou.