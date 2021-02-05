Pinares treina normalmente após 'desconforto' com a comissão técnica

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Se não bastasse a série de sete jogos sem vencer, o Grêmio precisa lidar com outro problema fora das quatro linhas. Trata-se de Pinares, que não quis entrar em campo no duelo contra o Santos.

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O fato aconteceu na última quarta-feira. Renato Gaúcho chamou o atleta para entrar e ele alegou dores musculares, ato que incomodou a comissão técnica.

Após uma conversa entre as partes, o problema foi solucionado e o chileno voltou a trabalhar sem maiores problemas com os companheiros.

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