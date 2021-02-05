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futebol

Pinares treina normalmente após 'desconforto' com a comissão técnica

Jogador se recusou a entrar contra o Santos e ato tirou a equipe de Portaluppi do sério...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:19

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:19

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Se não bastasse a série de sete jogos sem vencer, o Grêmio precisa lidar com outro problema fora das quatro linhas. Trata-se de Pinares, que não quis entrar em campo no duelo contra o Santos.
+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes
O fato aconteceu na última quarta-feira. Renato Gaúcho chamou o atleta para entrar e ele alegou dores musculares, ato que incomodou a comissão técnica.
Após uma conversa entre as partes, o problema foi solucionado e o chileno voltou a trabalhar sem maiores problemas com os companheiros.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com os problemas solucionados, o Grêmio trabalha em Porto Alegre até domingo, quando viaja para o Rio de Janeiro e mede forças com o Botafogo na segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Engenhão.

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