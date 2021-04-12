Pinares pode ser baixa no Grêmio para encarar o Del Valle

O Grêmio pode ganhar uma baixa de peso para a decisão contra o Independiente Del Valle. Trata-se de César Pinares, que sentiu a parte física e não encara o time equatoriano.
Com a provável ausência do chileno, Jean Pyerre deve ganhar uma oportunidade no time titular e ganhar outra chance para se redmir com a torcida.
Provável Escalação: Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pinares (Jean Pyerre) e Ferreira; Diego Souza.
Após perder a ida por 2 a 1, o Grêmio precisa de vitória simples ou a partir de dois gols de diferença para avançar.