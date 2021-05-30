Pikachu marca duas vezes, e Fortaleza vence o Atlético-MG de virada em pleno Mineirão

Galo controlou bem o primeiro tempo e saiu vencedor O time mineiro marcou mais no campo do Fortaleza, pressionou e como recompensa, fez seu gol, com Hulk, de pênalti, o nono do atacante na temporada. O Atlético-MG, porém, não conseguiu manter o ritmo na etapa final. Desgaste alvinegro, Fortaleza assume o controle do jogo O Galo mostrava claros sinais de desgaste físico, não conseguindo manter a marcação “alta” e o Leão do Pici, assumiu as principais ações do jogo.Fortaleza no ataque, Pikachu empata no Mineirão Em um vacilo no lado esquerdo da defesa, Pikachu, que entrou no segundo tempo, mandou uma bomba no ângulo de Éverson. O Atlético não sabia como penetrar na defesa do time cearense e teve alguns lances de perigo à meta atleticana. Pikachu vira o jogo e dá os três pontos ao Fortaleza O lateral com vocação ofensiva fez a diferença para o time cearense. Ao entrar, mudou o jogo, e fez dois gols em pleno Mineirão. Vacilo do Atlético mostra que Brasileiro é mais complicado do que se pensava O Galo vai ter de entender que, para vencer o Brasileiro, terá de evitar erros em casa, como aconteceu neste domingo, diante do Fortaleza. Derrota que não estava na conta e que pode fazer falta lá na frente. Próximos jogos O Galo joga no dia 2 de junho, quarta-feira, contra o Remo, pela Copa do Brasil, em Belém, às 19h. o Brasileiro, o alvinegro encara o Sport, domingo, 6, às 20h30, no Recife. Já o Fortaleza terá pela frente o clássico com o Ceará na Copa do Brasil, no dia 2, às 19h. No Brasileirão, o Leão vai jogar contra o Internacional, domingo, 6, às 16h, no Castelão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 1 X 2 FORTALEZAData: 30 de maio de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Héber Roberto LopesCartões amarelos: Felipe Alves (FOR), Igor Rabello (ATL). Lucas Crispim (FOR), Allan( ATL), Wellington Paulista (FOR), Éderson (FOR)Cartões vermelhos: