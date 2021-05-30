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Pikachu marca duas vezes, e Fortaleza vence o Atlético-MG de virada em pleno Mineirão

Galo não fez uma partida boa, sofreu na parte física no segundo tempo e sucumbiu ao bom jogo do time cearense, principalmente na etapa final...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 13:04
O badalado Atlético-MG, candidato ao título Brasileiro de 2021, começou mal sua caminhada no campeonato. O Galo levou uma virada do Fortaleza e perdeu por 2 a 1, dois gols de Yago Pikachu, com Hulk descontando para o Alvinegro, neste domingo, 30 de maio, no Mineirão, em jogo válido pela primeira rodada da competição.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A A manhã alvinegra não foi de grande futebol, errando muito na parte defensiva, além de não conseguir manter o ritmo imposto no primeiro tempo, quando dominou o jogo e venceu a etapa inicial.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Todavia, com a entrada de Pikachu na equipe nordestina, a partida mudou completamente, com ele decidindo o duelo e surpreendendo o Galo em pleno Mineirão.
Galo controlou bem o primeiro tempo e saiu vencedor O time mineiro marcou mais no campo do Fortaleza, pressionou e como recompensa, fez seu gol, com Hulk, de pênalti, o nono do atacante na temporada. O Atlético-MG, porém, não conseguiu manter o ritmo na etapa final. Desgaste alvinegro, Fortaleza assume o controle do jogo O Galo mostrava claros sinais de desgaste físico, não conseguindo manter a marcação “alta” e o Leão do Pici, assumiu as principais ações do jogo.Fortaleza no ataque, Pikachu empata no Mineirão Em um vacilo no lado esquerdo da defesa, Pikachu, que entrou no segundo tempo, mandou uma bomba no ângulo de Éverson. O Atlético não sabia como penetrar na defesa do time cearense e teve alguns lances de perigo à meta atleticana. Pikachu vira o jogo e dá os três pontos ao Fortaleza O lateral com vocação ofensiva fez a diferença para o time cearense. Ao entrar, mudou o jogo, e fez dois gols em pleno Mineirão. Vacilo do Atlético mostra que Brasileiro é mais complicado do que se pensava O Galo vai ter de entender que, para vencer o Brasileiro, terá de evitar erros em casa, como aconteceu neste domingo, diante do Fortaleza. Derrota que não estava na conta e que pode fazer falta lá na frente. Próximos jogos O Galo joga no dia 2 de junho, quarta-feira, contra o Remo, pela Copa do Brasil, em Belém, às 19h. o Brasileiro, o alvinegro encara o Sport, domingo, 6, às 20h30, no Recife. Já o Fortaleza terá pela frente o clássico com o Ceará na Copa do Brasil, no dia 2, às 19h. No Brasileirão, o Leão vai jogar contra o Internacional, domingo, 6, às 16h, no Castelão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 1 X 2 FORTALEZAData: 30 de maio de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Héber Roberto LopesCartões amarelos: Felipe Alves (FOR), Igor Rabello (ATL). Lucas Crispim (FOR), Allan( ATL), Wellington Paulista (FOR), Éderson (FOR)Cartões vermelhos:

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