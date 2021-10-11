Pikachu lamenta erros na derrota para o Flamengo: "Pecamos nos detalhes"

A derrota para o Flamengo por 3 a 0 dentro do estádio Castelão, não era para menos, deixou os jogadores e treinador do Fortaleza muito chateados, pois foi resultado negativo, por um placar elástico e dentro de casa. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSUm dos mais chateados após a partida era Yago Pikachu, que colocou nos erros defensivos o grande vilão para derrota do time do Tricolor do Pici: “Pecamos nos detalhes. Foi um jogo equilibrado até os dez primeiros minutos do segundo tempo. Um detalhe que erramos na marcação da bola parada e eles acabaram fazendo um a zero. Logo em seguida nós levamos o segundo gol, o que desestabilizou nossa equipe. Não conseguimos ter poder de reação. Depois, com um jogador a menos, ficou mais complicado, ainda mais contra um adversário tão qualificado", comentou o jogador tricolor após o árbitro encerrar o jogo”, afirmou.