Pickford recebe ameaças por lesão de Van Dijk e contrata empresa especializada em segurança

Protagonista do lance em que terminou com a lesão de Virgil Van Dijk, Jordan Pickford vem recebendo ameaças sérias nas redes sociais. O goleiro do Everton, de acordo com o "Daily Mail", contratou uma empresa especializada em segurança pessoal para protegê-lo.O goleiro inglês está preocupado com a dimensão que esse caso está tomando e teme pela sua vida e de sua família. Ele já foi aconselhado a desativar suas contas nas redes sociais.