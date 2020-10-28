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Pickford recebe ameaças por lesão de Van Dijk e contrata empresa especializada em segurança

O goleiro do Everton também foi aconselhado a desativar suas contas nas redes sociais...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:52

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 12:52
Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Protagonista do lance em que terminou com a lesão de Virgil Van Dijk, Jordan Pickford vem recebendo ameaças sérias nas redes sociais. O goleiro do Everton, de acordo com o "Daily Mail", contratou uma empresa especializada em segurança pessoal para protegê-lo.O goleiro inglês está preocupado com a dimensão que esse caso está tomando e teme pela sua vida e de sua família. Ele já foi aconselhado a desativar suas contas nas redes sociais.
Van Dijk se lesionou na dividida com Pickford, no dia 17 de outubro. O holandês deve perder praticamente todo o restante da temporada por uma ruptura do ligamento cruzado.

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