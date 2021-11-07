Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pickford não trabalha e Tottenham não sai do empate com o Everton

Equipe de Antonio Conte não sofreu grandes sustos na partida, mas também não conseguiu colocar Pickford para trabalhar na partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 13:01

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 13:01

Crédito: Everton e Tottenham protagonizaram um jogo sem grandes chances (OLI SCARFF / AFP
Apesar da chegada de Antonio Conte, o Tottenham não conseguiu fazer um bom jogo e ficou no empate por 0 a 0 contra o Everton pela Premier League. A partida foi marcada pelo baixo número de oportunidades e finalizações em direção ao gol de ambos os goleiros.SEM DIREÇÃOO Everton começou a partida melhor e Keane aproveitou cruzamento após cobrança de falta, mas mandou pela linha de fundo. Aos 22, o Tottenham chegou com perigo e Emerson desperdiçou uma oportunidade de cabeça após ser encontrado na área por Reguilón. No final da primeira etapa, o espanhol teve a chance de marcar após receber passe de Kane, mas finalizou livre de marcação por cima do gol.
> Veja a tabela da Premier League
DAVIES DE UM LADO E DE OUTROO segundo tempo começou no mesmo ritmo da primeira etapa. Aos 15 minutos, o Tottenham chegou com Ben Davies encontrando espaço de fora da área e soltando uma bomba com perigo, mas para fora. O Everton respondeu com Tom Davies aproveitando sobra de bola na entrada da área, mas o meia finalizou fraco para defesa de Lloris.
FINAL AGITADOAos 36 minutos, Digne fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Gray, que chegou finalizando pela linha de fundo. No final da partida, o Tottenham respondeu com Lo Celso fazendo grande jogada individual, limpando a marcação, mas parando na trave adversária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados