Pickford não trabalha e Tottenham não sai do empate com o Everton

Apesar da chegada de Antonio Conte, o Tottenham não conseguiu fazer um bom jogo e ficou no empate por 0 a 0 contra o Everton pela Premier League. A partida foi marcada pelo baixo número de oportunidades e finalizações em direção ao gol de ambos os goleiros.SEM DIREÇÃOO Everton começou a partida melhor e Keane aproveitou cruzamento após cobrança de falta, mas mandou pela linha de fundo. Aos 22, o Tottenham chegou com perigo e Emerson desperdiçou uma oportunidade de cabeça após ser encontrado na área por Reguilón. No final da primeira etapa, o espanhol teve a chance de marcar após receber passe de Kane, mas finalizou livre de marcação por cima do gol.