Pickford não trabalha e Tottenham não sai do empate com o Everton

Apesar da chegada de Antonio Conte, o Tottenham não conseguiu fazer um bom jogo e ficou no empate por 0 a 0 contra o Everton pela Premier League. A partida foi marcada pelo baixo número de oportunidades e finalizações em direção ao gol de ambos os goleiros.SEM DIREÇÃOO Everton começou a partida melhor e Keane aproveitou cruzamento após cobrança de falta, mas mandou pela linha de fundo. Aos 22, o Tottenham chegou com perigo e Emerson desperdiçou uma oportunidade de cabeça após ser encontrado na área por Reguilón. No final da primeira etapa, o espanhol teve a chance de marcar após receber passe de Kane, mas finalizou livre de marcação por cima do gol.
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DAVIES DE UM LADO E DE OUTROO segundo tempo começou no mesmo ritmo da primeira etapa. Aos 15 minutos, o Tottenham chegou com Ben Davies encontrando espaço de fora da área e soltando uma bomba com perigo, mas para fora. O Everton respondeu com Tom Davies aproveitando sobra de bola na entrada da área, mas o meia finalizou fraco para defesa de Lloris.
FINAL AGITADOAos 36 minutos, Digne fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Gray, que chegou finalizando pela linha de fundo. No final da partida, o Tottenham respondeu com Lo Celso fazendo grande jogada individual, limpando a marcação, mas parando na trave adversária.