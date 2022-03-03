Piazon e Sampaio: nomes 'fora da curva' são consequência da nova equipe de mercado do Botafogo

Enganou-se quem estava pensando que, com dinheiro, o Botafogo "rasgaria notas" em busca de nomes de peso no mercado para reforçar o elenco diante do aporte financeiro de John Textor. As primeiras chegadas são Philipe Sampaio e Lucas Piazon, atletas "fora do radar" do torcedor. E isso é uma consequência de um setor que recebeu investimento com o norte-americano.+ 'Rodagem' na Europa e ambição de sobra: veja o perfil inicial de reforços para o Botafogo da 'Era John Textor'

Textor reforçou a equipe de análise de mercado logo nas primeiras semanas que teve nas tomadas de decisão do Botafogo. Alessandro Brito, ex-Atlético-MG, chegou para ser o "Head Scout" e se juntou a Raphael Rezende e Brunno Noce, que já faziam parte do time. Vale lembrar que o Alvinegro sequer tinha um setor específico para essa área no ano passado.

Somados a eles tem André Mazzuco, diretor de futebol também contratado por John Textor. O executivo tem responsabilidade na maioria das questões que envolvem contratações e trabalha lado a lado com a equipe de mercado. Luís Castro, técnico encaminhado com o Glorioso, já teve algumas reuniões com o departamento de futebol.

Lucas Piazon surgiu como um "meteoro" no Brasil. Criado nas categorias de base do São Paulo e com passagem por Seleções inferiores, foi vendido ao Chelsea ainda bem jovem, mas nunca deslanchou na Inglaterra. Empilhou empréstimos enquanto pertencia aos Blues e saiu "do radar". Não era titular do Braga e vem para a primeira oportunidade, de fato, no futebol brasileiro.

Philipe Sampaio sai ainda mais desta "curva". Criado na base do Santos, a atividade como futebolista profissional do zagueiro passa quase que completamente pelo futebol europeu. O defensor era um dos destaques do Guingamp, da segunda divisão francesa, desde a temporada passada.

Se sonha com Edinson Cavani, o Botafogo sabe que um elenco não se compõe apenas de estrelas. Nomes especulados também são para formarem a "base da pirâmide". Desconhecidos ou não, tudo agora passa pelo trabalho da equipe de análise de mercado e/ou visão de Luís Castro. A tendência é um mercado agitado nos corredores do Estádio Nilton Santos.