Philippe Coutinho veste casaco do Braça e afirma: 'sonho realizado'

Philippe Coutinho veste casaco do Barcelona e participa do primeiro compromisso como jogador do clube Crédito: Manu Fernandez/AP

Anunciado como reforço do Barcelona neste sábado (06), o meia Philippe Coutinho chegou à Catalunha ainda no sábado e, neste domingo (07), cumpriu o primeiro compromisso como jogador do clube, no Camp Nou.

Já vestindo o agasalho do Barça, ele participou de uma sessão de fotos, conheceu o museu do Barça, sem a presença dos jornalistas, e mandou sua primeira mensagem para a torcida: "Já estou aqui e é um sonho que se torna realidade. Espero vê-los amanhã (segunda-feira). Visca, Barça", disse o brasileiro.

Contratado por 160 milhões de euros (cerca de R$ 624 milhões), Coutinho será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (08), também no Camp Nou. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, Coutinho receberá por temporada um salário de 12,1 milhões de libras (cerca de R$ 53,1 milhões). O ex-jogador do Vasco agora tem multa rescisória de 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) e assinou contrato por cinco anos e meio.