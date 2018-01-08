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No Camp Nou

Philippe Coutinho veste casaco do Braça e afirma: 'sonho realizado'

Contratado por 160 milhões de euros (cerca de R$ 624 milhões), Coutinho será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (08)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 22:12

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 22:12

Philippe Coutinho veste casaco do Barcelona e participa do primeiro compromisso como jogador do clube Crédito: Manu Fernandez/AP
Anunciado como reforço do Barcelona neste sábado (06), o meia Philippe Coutinho chegou à Catalunha ainda no sábado e, neste domingo (07), cumpriu o primeiro compromisso como jogador do clube, no Camp Nou.
Já vestindo o agasalho do Barça, ele participou de uma sessão de fotos, conheceu o museu do Barça, sem a presença dos jornalistas, e mandou sua primeira mensagem para a torcida: "Já estou aqui e é um sonho que se torna realidade. Espero vê-los amanhã (segunda-feira). Visca, Barça", disse o brasileiro.
Contratado por 160 milhões de euros (cerca de R$ 624 milhões), Coutinho será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (08), também no Camp Nou. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, Coutinho receberá por temporada um salário de 12,1 milhões de libras (cerca de R$ 53,1 milhões). O ex-jogador do Vasco agora tem multa rescisória de 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) e assinou contrato por cinco anos e meio.
O valor de 160 milhões de euros torna Coutinho o jogador mais caro da história do Barcelona e o segundo mais caro da história do futebol, atrás apenas de Neymar.

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