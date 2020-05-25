futebol

Philippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglês

Jogador, que está no Bayern de Munique, da Alemanha, não deve ter a opção de compra exercida pelo clube da Baviera. Meia pertence ao Barcelona...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 20:05

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:05

Crédito: Christof Stache/AFP
Com a permanência no Bayern de Munique cada vez mais longe, o brasileiro Philippe Coutinho pode voltar à Inglaterra, segundo o jornal "Telegraph". O portal britânico assegura que o meia é alvo do Newcastle, que receberá aporte financeiro árabe e deseja montar um time estrelado na próxima temporada.
O jogador seria um pedido de Rafa Benítez, ex-técnico dos Magpies e que atualmente está na China, mas é um dos nomes mais cotados para assumir a área técnica da equipe do Saint James' Park.
Ainda de acordo com a publicação, John Stones, zagueiro do Manchester City, e Edinson Cavani, atacante do PSG e que termina contrato ao final da temporada, seriam outros dois reforços de peso que o clube tem intenção de contratar para a temporada 2020/2021.
Coutinho pertence ao Barcelona, mas o clube espanhol não deve fazer força para permanecer com o jogador no elenco, pois ele não correspondeu às expectativas de quando foi contratado. Além do Newcastle, Arsenal, Chelsea e Manchester United também já foram cogitados como destino para o atleta revelado no Vasco da Gama.

