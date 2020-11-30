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Philippe Coutinho não descarta retonar ao Liverpool no futuro

Brasileiro se mostra agradecido ao clube inglês, mas diz estar focado no Barcelona. Meia-atacante tem recebido oportunidades desde a chegada de Ronald Koeman como treinador...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:24

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 11:24
Crédito: Coutinho recupera boa fase no Barcelona (Divulgação Twitter/Barcelona
O meia-atacante Philippe Coutinho não descartou um retorno ao Liverpool no futuro e afirma ser sempre agradecido ao clube inglês por impulsionar sua carreira. Em entrevista à revista “World Soccer”, o jogador do Barcelona não quis aprofundar sobre seus próximos passos e disse estar focado no time catalão.
- A Premier League é uma das ligas mais emocionantes do mundo. Ter a oportunidade de jogar com o Liverpool sempre será algo que me sentirei agradecido. É impossível dizer o que pode acontecer no futuro. Mas agora, meu único objetivo é ter êxito com o Barcelona.O brasileiro é peça essencial no time dirigido por Ronald Koeman, após fracassar em sua primeira temporada na equipe e ser emprestado ao Bayern de Munique. Antes do técnico holandês ser contratado, Coutinho foi vinculado no Arsenal e no próprio Liverpool e um retorno à Anfield parece improvável.

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