Philippe Coutinho não descarta retonar ao Liverpool no futuro

O meia-atacante Philippe Coutinho não descartou um retorno ao Liverpool no futuro e afirma ser sempre agradecido ao clube inglês por impulsionar sua carreira. Em entrevista à revista “World Soccer”, o jogador do Barcelona não quis aprofundar sobre seus próximos passos e disse estar focado no time catalão.

- A Premier League é uma das ligas mais emocionantes do mundo. Ter a oportunidade de jogar com o Liverpool sempre será algo que me sentirei agradecido. É impossível dizer o que pode acontecer no futuro. Mas agora, meu único objetivo é ter êxito com o Barcelona.O brasileiro é peça essencial no time dirigido por Ronald Koeman, após fracassar em sua primeira temporada na equipe e ser emprestado ao Bayern de Munique. Antes do técnico holandês ser contratado, Coutinho foi vinculado no Arsenal e no próprio Liverpool e um retorno à Anfield parece improvável.