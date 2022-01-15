Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United

Philippe Coutinho já voltou à Inglaterra balançando as redes. Neste sábado, o meia salvou o Aston Villa de uma derrota em casa diante do Manchester United. Os Red Devils saíram na frente por 2 a 0 com gols de Bruno Fernandes, mas os Villans chegaram ao empate, com gols do brasileiro e de Ramsey, deixando o placar em 2 a 2. Com o resultado, o time de Ralf Rangnick segue na 7ª posição, com 32 pontos, enquanto a equipe de Steven Gerrard é 13ª, com 23.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

O Manchester United largou na frente logo com cinco minutos de jogo, com direito a uma bela ajuda do goleiro Emiliano Martínez. O português Bruno Fernandes arriscou chute de fora da área e o arqueiro argentino protagonizou um frangaço para deixar os Red Devils à frente do placar. Após falhar no gol do Manchester United, Martínez apareceu bem aos 18 minutos para salvar o Aston Villa em chute de Greenwood.

Melhor no primeiro tempo, os Red Devils chegaram novamente aos 27', em arremate rasteiro de Greenwood que passou rente à trave. Na reta final da etapa inicial, o Aston Villa melhorou em campo e passou a assustar. Buendia cabeceou após escanteio aos 35' obrigando De Gea a fazer boa defesa. Aos 42', o estreante Digne apareceu na área para chutar forte, mas o goleiro espanhol pegou novamente.

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O time da casa voltou melhor para o segundo tempo e aos 3', De Gea brilhou novamente para defender chute de Ramsey. Contudo, foi o Manchester United que chegou ao gol novamente. Após erro de passe de Sanson, Fred roubou a bola no ataque e tocou para Bruno Fernandes que finalizou sem chances para Martínez.

Aos 31', o Aston Villa diminuiu o placar com Ramsey. Poucos minutos após estrear em campo, Philippe Coutinho tabelou com Chukwuemeka e serviu Ramsey que chutou forte no canto de De Gea. Cinco minutos depois, o meia brasileiro marcou o gol de empate para o Aston Villa. Ramsey cruzou da esquerda e Coutinho só completou para o gol. Apesar da pressão no fim, o Aston Villa não conseguiu a virada.