  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Philippe Coutinho marca mais uma vez, e Aston Villa vence o Leeds pelo Campeonato Inglês
futebol

Philippe Coutinho marca mais uma vez, e Aston Villa vence o Leeds pelo Campeonato Inglês

Brasileiro vive grande momento na equipe de Birmingham e chega ao quarto gol em oito partidas disputadas. Equipe de Steven Gerrard alcança a quarta vitória consecutiva...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 19:21

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:21

O Aston Villa segue em seu processo de recuperação com a chegada do técnico Steven Gerrard e, nesta quinta-feira, a equipe de Birmingham visitou o Leeds pelo Campeonato Inglês para conquistar sua terceira vitória consecutiva. O brasileiro Philippe Coutinho abriu o placar, enquanto Cash e Chambers completaram o triunfo de 3 a 0 no Elland Road.Coutinho abriu o marcador aos 21 minutos. Após jogada pela esquerda, a bola sobrou do lado oposto para Cash cruzar. Da entrada da área, o brasileiro pegou de primeira, contou com desvio em Struijk, e partiu para o abraço. Foi o quarto gol do camisa 23 desde que chegou ao clube.
Os outros dois gols foram na etapa final. Cash recebeu de Ings aos 20 minutos, cortou para esquerda e bateu bonito para ampliar. Aos 28, Chambers recebeu de Mings e acertou o ângulo de Meslier para decretar a vitória dos Villans fora de casa na Premier League.
Leeds e Aston Villa voltam a campo no próximo domingo, novamente pelo Campeonato Inglês. Os Whites encaram o Norwich City, mais uma vez em casa, enquanto o clube de Birmingham visita o Aston Villa. Ambos os jogos acontecem às 11h (de Brasília).
Crédito: Philippe Coutinho reencontrou a boa forma em retorno à Inglaterra (Foto: LINDSEY PARNABY/AFP

