Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'

Anunciado como reforço do Aston Villa na última sexta-feira, o brasileiro Philippe Coutinho ainda dependia de dois fatores para ser oficialmente novo jogador do clube inglês: os exames médicos e a aprovação do visto de trabalho. Nesta segunda, no entanto, a equipe de Birmingham informou que o jogador já foi aprovado nos testes físicos.Segundo comunicado dos Villans, o brasileiro neste momento está na França, onde aguarda os últimos trâmites serem resolvidos para obter a liberação para atuar na Terra da Rainha. Por ter jogado no Liverpool entre 2013 e 2018, o meia-atacante não deverá ter dificuldades.

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Técnico do Aston Villa, Steven Gerrard voltou a falar sobre a chegada de Coutinho, que foi seu companheiro na época de Reds. Segundo o comandante, o atleta deverá chegar ao novo clube até quarta-feira.

- Philippe está atualmente no processo de finalizar seus documentos de imigração e estamos ansiosos para colocá-lo em campo de treinamento com o grupo na quarta-feira em Bodymoor (CT do Aston Villa). Ele é um jogador de futebol excepcional, que possui um currículo muito impressionante, repleto de honras de elite - afirmou Gerrard.

- Estou muito satisfeito por termos conseguido trazê-lo a bordo e estou ansioso para trabalhar com ele. Ele é um jogador com quem gostava de jogar anteriormente e sei que o resto da equipa aqui no Aston Villa irá beneficiar da sua qualidade e experiência. A sua presença será inestimável devido às lesões e à Copa Africana de Nações, que reduziu as nossas opções de ataque - finalizou.

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Emprestado pelo Barcelona, Philippe Coutinho terá contrato com o Aston Villa somente até o final da temporada, em junho, mas a equipe inglesa terá a opção de compra por 40 milhões de euros (R$ 256 milhões).

Na atual temporada, pelo clube catalão, o meia-atacante entrou em campo 16 vezes, sendo apenas cinco como titular, e marcou somente dois gols.