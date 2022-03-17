Philipe Sampaio é regularizado e pode estrear pelo Botafogo contra o Fluminense

O Botafogo pode ter um dos reforços à disposição para a partida contra o Fluminense, na próxima segunda-feira, pela semifinal do Campeonato Carioca. O nome de Philipe Sampaio apareceu no BID na tarde desta quinta-feira e o zagueiro está regularizado.+ Após situações encaminhadas, Botafogo ainda quer lateral-esquerdo e meia para o Brasileirão
O defensor é o primeiro dos três primeiros jogadores anunciados pelo clube na "era John Textor" que está apto a estrear. Lucas Piazon e Renzo Saravia ainda não estão disponíveis.
Sampaio, vale ressaltar, não necessariamente já entrará em campo no clássico contra o Tricolor. Vale lembrar que ele ficou duas semanas sem jogar diante das negociações entre Guingamp-FRA e Botafogo.
De qualquer forma, Lúcio Flávio ganha mais uma opção para uma posição que tem sido problemática na temporada - Klaus e Lucas Mezenga estão lesionados.