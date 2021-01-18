Phil Neville deixa Seleção Inglesa Feminina para assumir clube dos Estados Unidos

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A Seleção Inglesa de futebol feminino anunciou nesta segunda-feira a saída do treinador Phil Neville, de 43 anos. O inglês foi anunciado como novo treinador do Inter Miami, clube americano de futebol masculino, cujo dono é David Beckham. Para o seu lugar, as Lionesses devem contratar a treinadora holandesa Sarina Wiegman.

Veja a tabela do Campeonato InglêsA Federação Inglesa fez o anúncio da saída de Phil Neville nesta segunda-feira, agradecendo ao treinador pelo título da SheBelives Cup em 2019, e pelo ótimo desempenho na Copa do Mundo, quando a Inglaterra terminou na quarta colocação. Sua eventual substituta, Sarina Wiegman, é treinadora da Holanda, e foi vice da Copa em 2019.