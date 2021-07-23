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Phelipe Megiolaro reforça torcida pelo Brasil nas Olimpíadas: 'Torço pelos meus amigos e meu país'

Goleiro do Dallas FC, Phelipe Megiolaro soma passagens pela seleção de base, olímpica e principal; ele também falou sobre futuras oportunidades com a camisa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 18:44

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:44

Crédito: Instagram/Divulgação
A seleção brasileira de futebol começou com o pé-direito nas Olímpiadas de Tóquio após vencer a Alemanha, por 4 a 2, na última quinta-feira. O resultado colocou a equipe canarinha na primeira colocação do grupo D, por causa do saldo gols superior ao da Costa do Marfim, que também venceu na primeira rodada a Arábia Saudita.
> Veja as melhores fotos da Cerimônia de Abertura dos Jogos de TóquioNo próximo domingo, o Brasil terá confronto direto contra a seleção africana, no estádio de Yokohama, às 05h30, pelo horário de Brasília. E quem estará na torcida pela Seleção é o goleiro Phelipe Megiolaro, do Dallas FC. O arqueiro, inclusive, já soma passagens pela seleção de base, olímpica e principal. Ele projetou o confronto deste domingo e falou sobre futuras oportunidades com a camisa do Brasil. - Tenho muitos amigos na seleção que joga o torneio olímpico. Fizemos amizade que levo para vida, além de ser o meu país. Por este motivo, sempre vou torcer e quando tiver novas oportunidades, vou agarrar com unhas e dentes. Torço pelos meus amigos e pelo meu país. - disse o goleiro.
> Veja a tabela da Libertadores
Phelipe Megiolaro foi chamado para as Seleções de Base pela primeira vez em 2016, para a Sub-17. O arqueiro acumula passagens pela Seleção Brasileira sub -20 e já foi chamado, inclusive, pelo técnico Tite para os amistosos do Brasil em 2018, contra a Arábia Saudita e Argentina, nas cidades de Riad e Jidá, na própria Arábia Saudita.

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