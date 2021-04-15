Phelipe Megiolaro e Everton Luiz comentam sobre o início da temporada na Major League Soccer

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Com uma invasão verde e amarela, a temporada da Major League Soccer 2021, conta com vinte e cinco brasileiros, segundo o portal Território MLS. Como são os casos dos atletas Everton Luiz e Phelipe Megiolaro, que falaram sobre o assunto:

- O nível de competição aumentou muito nos últimos anos e isso faz parte de um processo bem construído pela liga. Além disso, a qualidade de vida é um atrativo", comentou o atleta Everton Luiz. - atualmente jogador do Real Seat Lake.No FC Dallas pela segunda temporada, Phelipe falou sobre os pontos positivos da MLS.

- A liga tem excelentes atletas e todos os brasileiros vieram para agregar na competição. - disse o jogador.