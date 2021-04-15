Phelipe Megiolaro e Everton Luiz comentam sobre o início da temporada na Major League Soccer

Com uma invasão verde e amarela, a temporada da Major League Soccer 2021, conta com vinte e cinco brasileiros, segundo o portal Território MLS. Como são os casos dos atletas Everton Luiz e Phelipe Megiolaro, que falaram sobre o assunto:
- O nível de competição aumentou muito nos últimos anos e isso faz parte de um processo bem construído pela liga. Além disso, a qualidade de vida é um atrativo", comentou o atleta Everton Luiz. - atualmente jogador do Real Seat Lake.No FC Dallas pela segunda temporada, Phelipe falou sobre os pontos positivos da MLS.
- A liga tem excelentes atletas e todos os brasileiros vieram para agregar na competição. - disse o jogador.
Os dois atletas seguem preparação para os duelos de sábado (17). FC Dallas encara o San Jóse, fora de casa, às 16H30 (BRA). Já o Real Sate Lake visita o Minnesota United, às 21h (BRA).