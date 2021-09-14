Petrazzi exalta primeira vitória do Nof Hagalil na Liga de Israel

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Atuando como volante, o brasileiro Petrazzi ajudou o Hapoel Nof Hagalil na vitória por 3 a 1 sobre o M. Netanya no último fim de semana. Após duas rodadas, o time de Petrazzi soma quatro pontos e é o quarto colocado da Liga de Israel. O atleta comemorou o primeiro resultado positivo do Nof Hagalil na elite do país nesta temporada.

- Realmente estávamos um pouco ansiosos por esse triunfo inicial na liga. Que bom que ocorreu logo, pois desta forma seguimos sem este peso. Começamos bem a competição e esperamos continuar com esse ritmo - disse.

O clube de Petrazzi enfrentará o Ashdod, lanterna do campeonato, no próximo sábado. Se vencer, poderá terminar a rodada na liderança da Liga Ha'Al. Para o versátil jogador, estar na ponta nesse momento seria interessante, mas não primordial.