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futebol

Petrazzi exalta primeira vitória do Nof Hagalil na Liga de Israel

Brasileiro disse que foi importante vencer logo no campeonato nacional para tirar peso...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 18:50
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Atuando como volante, o brasileiro Petrazzi ajudou o Hapoel Nof Hagalil na vitória por 3 a 1 sobre o M. Netanya no último fim de semana. Após duas rodadas, o time de Petrazzi soma quatro pontos e é o quarto colocado da Liga de Israel. O atleta comemorou o primeiro resultado positivo do Nof Hagalil na elite do país nesta temporada.
- Realmente estávamos um pouco ansiosos por esse triunfo inicial na liga. Que bom que ocorreu logo, pois desta forma seguimos sem este peso. Começamos bem a competição e esperamos continuar com esse ritmo - disse.
O clube de Petrazzi enfrentará o Ashdod, lanterna do campeonato, no próximo sábado. Se vencer, poderá terminar a rodada na liderança da Liga Ha'Al. Para o versátil jogador, estar na ponta nesse momento seria interessante, mas não primordial.
- Sempre é bom estar em primeiro, claro. No entanto, nesse princípio de competição, é mais relevante vencer nossas partidas, independente do que houver nas outras - concluiu.

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