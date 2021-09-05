Petrazzi está confiante na campanha do Hapoel Nof Hagalil na elite do futebol de Israel

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O zagueiro Petrazzi, do Hapoel Nof Hagalil, não tem dúvidas: sua equipe entrou na disputa do Campeonato Israelense na última segunda-feira com o objetivo claro de lutar pelas primeiras colocações. Apesar do empate em 0 a 0 com o Hapoel Katamon em casa, o jogador brasileiro ressalta a intenção do clube em brigar na parte superior da classificação.

- É necessário pensar sempre grande. Estamos numa divisão de ótimo nível, com times qualificados e que nos darão bastante trabalho, certamente. Porém, confiamos no grupo que temos. Estamos com muita vontade de realizar uma ótima campanha com o Nof Hagalil - disse.

No próximo sábado, o clube de Petrazzi visitará o M. Netanya, que também estreou empatando na principal liga de Israel. Os 12 dias de intervalo entre as duas primeiras rodadas servirá, segundo o defensor, para a equipe acertar o que não esteve perto do ideal na abertura do campeonato.