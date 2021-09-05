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Petrazzi está confiante na campanha do Hapoel Nof Hagalil na elite do futebol de Israel

Zagueiro brasileiro ressalta a intenção do clube em brigar na parte superior da classificação...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 23:37

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 23:37

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O zagueiro Petrazzi, do Hapoel Nof Hagalil, não tem dúvidas: sua equipe entrou na disputa do Campeonato Israelense na última segunda-feira com o objetivo claro de lutar pelas primeiras colocações. Apesar do empate em 0 a 0 com o Hapoel Katamon em casa, o jogador brasileiro ressalta a intenção do clube em brigar na parte superior da classificação.
- É necessário pensar sempre grande. Estamos numa divisão de ótimo nível, com times qualificados e que nos darão bastante trabalho, certamente. Porém, confiamos no grupo que temos. Estamos com muita vontade de realizar uma ótima campanha com o Nof Hagalil - disse.
No próximo sábado, o clube de Petrazzi visitará o M. Netanya, que também estreou empatando na principal liga de Israel. Os 12 dias de intervalo entre as duas primeiras rodadas servirá, segundo o defensor, para a equipe acertar o que não esteve perto do ideal na abertura do campeonato.
- Esse hiato acabou sendo muito interessante. Sempre há o que acertar no começo da temporada e podermos fazer isso logo após estrearmos é uma vantagem, sem dúvida. Creio que a tendência é de evolução nos próximos jogos - finalizou.

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