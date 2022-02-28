  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Peterborough United x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela FA Cup
Após derrotar o Everton em jogo marcado por polêmica, Manchester City joga na Copa da Inglaterra e é favorito no confronto para avançar às quartas de final...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 11:42

O Manchester City visita o Peterborough United nesta terça-feira, às 16h15 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Após derrotar o Everton na Premier League, a equipe de Pep Guardiola vira a chave e busca avançar às quartas de final da FA Cup.COMO UMA FINAL- É um jogo, é uma final. É claro que eles não estão em uma boa posição na Championship. A gente está se preparando bem e amanhã vamos tentar avançar às quartas de final - declarou Pep Guardiola sobre o duelo contra o lanterna da 2ª divisão inglesa.
COMO CHEGAM AS EQUIPESO Manchester City estreou na FA Cup diante do Swindon Town e depois encarou o Fulham, tendo vencido os dois confrontos por 4 a 1. Já o Peterborough United eliminou o Bristol Rovers por 2 a 1 e o Queens Park Rangers por 2 a 0.
FICHA TÉCNICA:Peterborough United x Manchester City
Data e horário: 1/3/2022, às 16h15 (de Brasília)Local: Weston Homes Stadium, em Peterborough (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PETERBOROUGH UNITED (Técnico: Darren Ferguson)Benda; Knight, Edwards e Kent; Ward, Norburn, Grant e Coulson; Morton, Szmodics e Marriott
Desfalques: Nathan Thompson e Jack Taylor (machucados)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Ake e Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho e Gundogan; Mahrez, Jesus e Grealish
Desfalques: Nenhum
