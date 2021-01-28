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futebol

Peter Crouch aconselha Kane a não trocar Totteham por Real Madrid

Ex-atacante afirma que centroavante da seleção tem chance de conquistar título pela equipe londrina, fazer história e ganhar uma estátua no clube...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:33

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 12:33
Crédito: Kane tem 12 gols e 11 assistências na atual Premier League (Reprodução / Twitter
Diante de especulações sobre uma possível transferência de Harry Kane para o Real Madrid, o ex-atacante Peter Crouch deu um conselho para o centroavante. Em entrevista ao “Daily Star”, o inglês afirmou que não trocaria o Tottenham pela equipe merengue, pois o atual camisa nove pode fazer história na equipe londrina.- Se você ganhar algo pelo Tottenham vai valer 10 vezes mais do que se você for ao Real Madrid e conquistar algo. Ele é um jogador de ponta e ninguém pode julgá-lo caso queira uma mudança. Mas eu sinto que ele pode ganhar algo no Tottenham. Se ele terminar (a carreira) lá ou comandar a conquista de algo, mandarão construir uma estátua dele.
> Veja a tabela da Premier League
Caso permaneça na Premier League, Kane também deve buscar o título de maior artilheiro da história da competição e ultrapassar Alan Shearer. Na atual temporada, o atacante participou de 18 jogos do Campeonato Inglês, anotou 12 gols e foi responsável por dar 11 assistências para os companheiros.

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