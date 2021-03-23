Peter Bosz é demitido do Bayer Leverkusen

Peter Bosz não é mais o treinador do Bayer Leverkusen. O holandês não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Hertha Berlin. Em seu lugar, Hannes Wolf ficará até o final da temporada.

- O pedido da Bayer 04 veio de forma inesperada. Agora é uma questão de fazer com que os oito jogos restantes sejam bem-sucedidos. Estou feliz com a ligação especial com Peter Hermann como treinador adjunto, com toda a sua experiência. Acho que podem se complementar muito bem. Precisamos de duas coisas agora: os jogadores precisam recuperar suas energias rapidamente para que a leveza e a força voltem. E precisamos de uma boa configuração em campo, tanto defensiva quanto ofensivamente - disse Wolf.Desde dezembro de 2018 no cargo, Bosz teve 10 derrotas nos últimos 17 jogos. Ele deixa a equipe no 6º lugar, a 7 pontos do acesso à Liga dos Campeões.