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futebol

Peter Bosz é demitido do Bayer Leverkusen

Treinador foi sacado do cargo após a derrota por 3 a 0 para o Hertha Berlin. Hannes Wolf ficará em seu lugar...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 13:28
Crédito: Ina Fassbender / AFP / POOL
Peter Bosz não é mais o treinador do Bayer Leverkusen. O holandês não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Hertha Berlin. Em seu lugar, Hannes Wolf ficará até o final da temporada.
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- O pedido da Bayer 04 veio de forma inesperada. Agora é uma questão de fazer com que os oito jogos restantes sejam bem-sucedidos. Estou feliz com a ligação especial com Peter Hermann como treinador adjunto, com toda a sua experiência. Acho que podem se complementar muito bem. Precisamos de duas coisas agora: os jogadores precisam recuperar suas energias rapidamente para que a leveza e a força voltem. E precisamos de uma boa configuração em campo, tanto defensiva quanto ofensivamente - disse Wolf.Desde dezembro de 2018 no cargo, Bosz teve 10 derrotas nos últimos 17 jogos. Ele deixa a equipe no 6º lugar, a 7 pontos do acesso à Liga dos Campeões.

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