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futebol

Pet comemora gol decisivo na final da Copa do Brasil Sub-17: 'Muito feliz por ter ajudado o time'

O atacante, do sub-17 do São Paulo, marcou o gol que deu o título da Copa do Brasil da categoria para o Tricolor. Clube venceu o Fluminense por 2 a 1 no finalzinho da partida
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Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 21:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 21:17
Crédito: Divulgação
O atacante Pet, do Sub-17 do São Paulo, marcou o gol que deu o título da Copa do Brasil da categoria para o Tricolor. O clube do Morumbi venceu o Fluminense por 2 a 1, com o jogador marcando de pênalti no final do jogo.
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- Muito feliz por ter ajudado o time nesse momento. A conquista é do grupo. Trabalhamos intensamente para isso e graças a Deus conseguimos conquistar nosso principal objetivo que foi esse título. Agradeço o São Paulo pela oportunidade e a minha família que sempre esteve comigo - comemorou Pet.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO atleta são-paulino entrou em campo nos minutos finais e principalmente para as cobranças de penalidades máximas. Na semifinal do torneio, o jogador já havia convertido a quinta cobrança contra o Palmeiras, que deu a classificação para a finalíssima.
Petterson, atacante de 17 anos, disputou todos os jogos da campanha na Copa do Brasil e marcou dois gols na competição.

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