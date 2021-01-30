Pet comemora gol decisivo na final da Copa do Brasil Sub-17: 'Muito feliz por ter ajudado o time'

O atacante Pet, do Sub-17 do São Paulo, marcou o gol que deu o título da Copa do Brasil da categoria para o Tricolor. O clube do Morumbi venceu o Fluminense por 2 a 1, com o jogador marcando de pênalti no final do jogo.
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- Muito feliz por ter ajudado o time nesse momento. A conquista é do grupo. Trabalhamos intensamente para isso e graças a Deus conseguimos conquistar nosso principal objetivo que foi esse título. Agradeço o São Paulo pela oportunidade e a minha família que sempre esteve comigo - comemorou Pet.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO atleta são-paulino entrou em campo nos minutos finais e principalmente para as cobranças de penalidades máximas. Na semifinal do torneio, o jogador já havia convertido a quinta cobrança contra o Palmeiras, que deu a classificação para a finalíssima.
Petterson, atacante de 17 anos, disputou todos os jogos da campanha na Copa do Brasil e marcou dois gols na competição.