Peruano marca o primeiro gol da volta do futebol na Espanha

Crédito: Advíncula chutou de fora da área e fez o golaço que definiu o 1 a 0 do Rayo sobre o Albacete (AFP

O futebol espanhol teve na noite desta quarta-feira a sua primeira partida oficial neste retorno após o isolamento social. Com um golaço do lateral titular da seleção peruana Luis Advíncula, aos 16 minutos da etapa final, o Rayo Vallecano venceu o Albacete por 1 a 0, pela vigésima rodada da Segunda Divisão, no Estádio de Vallecas. O resultado levou o time de Madri ao sétimo lugar, com 43 pontos. O Albacete é apenas o décimo oitavo (entre 22 equipes), com 35 pontos. O líder é o Cádiz, com 56.

O jogo ocorreu com todos os protocolos de segurança e sem torcida. Embora tenha jogador com um a menos durante todo o segundo tempo (Israfilov foi expulso) o Rayo foi superior ao rival e chegou ao gol aos 16 minutos, quando Advíncula recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou uma bomba de fora da área.

Este era o único jogo em atraso da competição e, com isso, todos os times têm o mesmo número de jogos. A rodada 32 da Segundona começará nesta sexta-feira.