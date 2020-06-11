Peruano marca o primeiro gol da volta do futebol na Espanha

O futebol espanhol teve na noite desta quarta-feira a sua primeira partida oficial neste retorno após o isolamento social. Com um golaço do lateral titular da seleção peruana Luis Advíncula, aos 16 minutos da etapa final, o Rayo Vallecano venceu o Albacete por 1 a 0, pela vigésima rodada da Segunda Divisão, no Estádio de Vallecas. O resultado levou o time de Madri ao sétimo lugar, com 43 pontos. O Albacete é apenas o décimo oitavo (entre 22 equipes), com 35 pontos. O líder é o Cádiz, com 56.
O jogo ocorreu com todos os protocolos de segurança e sem torcida. Embora tenha jogador com um a menos durante todo o segundo tempo (Israfilov foi expulso) o Rayo foi superior ao rival e chegou ao gol aos 16 minutos, quando Advíncula recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou uma bomba de fora da área.
Este era o único jogo em atraso da competição e, com isso, todos os times têm o mesmo número de jogos. A rodada 32 da Segundona começará nesta sexta-feira.
Já a primeira divisão espanhola retornará nesta quinta-feira com o clássico da Andaluzia entre Sevilla e Betis.E MAIS:LaLiga terá transmissão de ESPN, Fox Sports e Fox PremiumEm retorno da La Liga, Sevilla e Betis fazem o 'dérbi da Andaluzia'O dia do mercado: Flu desmente negociação por Thiago Silva…Dia do mercado: D. Luiz de saída do Arsenal, Chelsea quer goleiro…Confira 20 craques para voltar a ver em ação da La LigaCOLUNA DE VÍDEO: o primeiro campeonato a voltar no BrasilRecordar é viver: há 50 anos, Brasil derrotava a Romênia na Copa-70DIÁRIO L! DA COPA DE 70: Vitória sobre a Romênia Ex-presidente do Sporting lamenta ter contratado Jorge Jesus E MAIS: