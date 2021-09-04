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Peru x Venezuela: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Em duelo dos lanternas, equipes se enfrentam em Lima buscando melhora na tabela. Ambas os times têm apenas uma vitória em sete jogos disputados na competição...
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Publicado em 

04 set 2021 às 14:43

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 14:43

Crédito: EVARISTO SÁ / AFP
A bola vai rolar pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que deveria ocorrer em março. Em virtude da Covid-19, a jornada foi adiada e ocorrerá neste fim de semana. Neste domingo, o Peru recebe a Venezuela, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, às 22h (de Brasília).
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022PERUVice-lanterna das Eliminatórias, a campanha do Peru não é boa como a do caminho para a Copa do Mundo de 2018, quando conseguiu a classificação. Na última rodada, o time de Ricardo Gareca empatou com o Uruguai, em casa, por 1 a 1.
VENEZUELASe o Peru é o vice-lanterna, a campanha da Venezuela consegue ser ainda pior. A Vinotinto é a última colocada das Eliminatórias e tem apenas uma vitória e um empate em sete jogos. Na última rodada, o time de Leonardo González perdeu para a Argentina, em Caracas, por 3 a 1.
+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contratoFICHA TÉCNICA
Peru x VenezuelaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul6ª Rodada​Data e horário: 05/09/2021, às 22h (de Brasília)​Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)Árbitro: Luis Quiroz (EQU)Assistentes: Byron Romero (EQU) e Ricardo Baren (EQU)Transmissão: SporTV
PROVÁVEIS TIMES
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Advíncula, Callens, Santamaria e Marcos López; Flores, Yotún, Carrillo, Tapia e Cueva; Guerrero.
VENEZUELA (Técnico: Leonardo González)Faríñez; Alexander González, Ferraresi, Villanueva e Óscar González; Savarino, Rincón, José Martínez e Soteldo; Eric Ramírez e Josef Martínez.

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