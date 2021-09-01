  • Peru x Uruguai: saiba o horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2022
futebol

Peru x Uruguai: saiba o horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2022

Equipe de Ricardo Gareca busca se recuperar após péssimo início de Eliminatória, enquanto Uruguai busca se manter entre os quatro primeiros colocados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 12:55

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:55

Crédito: Uruguai busca triunfo contra o Peru sem Suárez e Cavani (Divulgação/Copa América
O Uruguai viaja para Lima para encarar o Peru pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília). A equipe de Óscar Tabárez busca se manter entre as quatro primeiras equipes em busca de uma vaga direta para o Mundial do Qatar.Arrascaeta e mais 10
O comandante uruguaio conta com alguns problemas para esta rodada tripla das Eliminatórias. Tabárez não pôde convocar Cavani, por conta da não liberação do Manchester United, e teve que cortar Suárez, uma vez que o centroavante enfrenta uma lesão. Com isso, Arrascaeta deve ser o protagonista do time.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Tem que se recuperar
Nos últimos anos, o Peru tem se mostrado como uma força dentro da América do Sul, chegando em Copa do Mundo e fazendo boas campanhas nas recentes edições de Copa América. No entanto, a equipe de Ricardo Gareca somou apenas quatro pontos em seis partidas e é a última colocada na tabela de classificação.
FICHA TÉCNICA:Peru x Uruguai
Data e horário: 2/9/2021, às 22h (de Brasília)Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Advincula, Santamaria, Callens e Lopez; Tapia e Yotun; Carrillo, Pena e Cueva; Lapadula
Desfalques: Nenhum
URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godin e Vina; Valverde, Vecino e Bentacour; Arrascaeta; Rodriguez e Gomez
Desfalques: Nenhum

