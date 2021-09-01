Peru x Uruguai: saiba o horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2022

O Uruguai viaja para Lima para encarar o Peru pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília). A equipe de Óscar Tabárez busca se manter entre as quatro primeiras equipes em busca de uma vaga direta para o Mundial do Qatar.Arrascaeta e mais 10
O comandante uruguaio conta com alguns problemas para esta rodada tripla das Eliminatórias. Tabárez não pôde convocar Cavani, por conta da não liberação do Manchester United, e teve que cortar Suárez, uma vez que o centroavante enfrenta uma lesão. Com isso, Arrascaeta deve ser o protagonista do time.
Tem que se recuperar
Nos últimos anos, o Peru tem se mostrado como uma força dentro da América do Sul, chegando em Copa do Mundo e fazendo boas campanhas nas recentes edições de Copa América. No entanto, a equipe de Ricardo Gareca somou apenas quatro pontos em seis partidas e é a última colocada na tabela de classificação.
FICHA TÉCNICA:Peru x Uruguai
Data e horário: 2/9/2021, às 22h (de Brasília)Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Advincula, Santamaria, Callens e Lopez; Tapia e Yotun; Carrillo, Pena e Cueva; Lapadula
Desfalques: Nenhum
URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godin e Vina; Valverde, Vecino e Bentacour; Arrascaeta; Rodriguez e Gomez
Desfalques: Nenhum