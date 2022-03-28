  • Peru x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas
Peru x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Seleção peruana joga em busca pela vaga na repescagem, enquanto os paraguaios ‘cumprem tabela’ na competição
...
LanceNet

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:15

Nesta terça-feira, o Peru recebe o Paraguai pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A seleção peruana segue na disputa pela vaga na repescagem, enquanto os paraguaios já estão eliminados da competição. O confronto, no Estádio Nacional do Peru, está marcado para às 20h30.DISPUTA DA VAGACom 21 pontos, o Peru ocupa a quinta colocação, lugar que dá a vaga na repescagem. Na disputa, estão Colômbia, com 20 pontos, e Chile, com 19. Sendo assim, em caso de vitória, a seleção peruana permanece em quinto lugar e consegue a classificação para a repescagem, que acontece em junho.
> Veja a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas
COMO CHEGAM AS EQUIPESO Peru vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Uruguai na última quinta-feira. Enquanto o Paraguai venceu o Equador por 3 a 1 em casa, também na última quinta-feira pelas Eliminatórias para a Copa.FICHA TÉCNICAPeru x Paraguai
Data e horário: 29/03/2022, às 20h30Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)Onde assistir: Sportv 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PERU (Técnico: Gareca)Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Sergio Peña, Yotún e Cueva; Lapadula.
PARAGUAI (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)Antony Silva; Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez e Riveros; Cubas; Richard Sánchez, Ortiz e Almirón; Morales e Enciso.
Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

