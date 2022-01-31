  • Peru x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
futebol

Peru x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Peru conquistou grande vitória fora de casa contra a Colômbia, enquanto Equador arrancou ponto do Brasil e ambas estão em zona de classificação para o Mundial...
LanceNet

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:06

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, o Equador viaja para encarar o Peru nesta terça-feira, às 23h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Conmebol. A equipe de Gustavo Alfaro vem de um empate contra o Brasil e pode garantir vaga no Qatar em caso de vitória.EMPATE HERÓICOO Equador conseguiu arrancar um ponto do Brasil, que ainda não perdeu nas Eliminatórias, e pode abrir sete pontos da seleção peruana, que ocupa a 4ª colocação na classificação. Com isso, a seleção estaria matematicamente na Copa do Mundo de 2022 restando duas rodadas do torneio.
> Veja a tabela das Eliminatórias
VITÓRIA IMPORTANTEPor outro lado, o Peru vem embalado após derrotar a Colômbia fora de casa e assumir a 4ª colocação nas Eliminatórias. A equipe de Ricardo Gareca quer os três pontos para seguir na frente do Uruguai e se aproximar de uma vaga no Mundial do Qatar.
FICHA TÉCNICA:Peru x Equador
Data e horário: 1/2/2022, às 23h (de Brasília)Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Advincula, Zambrano, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Yotun, Gonzales e Flores; Lapadula
Desfalques: Aldo Corzo e Christian Cueva (suspensos)
EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapie e Estupiñan; Caicedo, Gruezo e Franco; Plata, Estrada e Ay. Preciado
Desfalques: Domínguez e Enner Valencia (suspensos)
