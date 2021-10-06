Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Peru x Chile: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas
futebol

Peru x Chile: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Equipes vivem momento complicado na busca por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar e se enfrentam nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), na capital peruana...
LanceNet

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 16:24

Crédito: IVAN ALVARADO / POOL / AFP
Chegou a hora rolar para mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Qatar. Nesta quinta-feira, em confronto direto, o Peru recebe o Chile. O jogo acontece no Estádio Nacional do Peru, na capital Lima, às 22h (de Brasília). PERUO jogo coloca frente a frente sétimo contra oitavo. Depois de fazer história e conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2018, o Peru não começou bem as Eliminatórias para o Qatar. Na última rodada, a Bicolor perdeu para o Brasil, em Recife, por 2 a 0.
CHILEDepois de encantar na década passada com dois títulos sul-americanos, o Chile não passa por bom momento. Longe do G-4, a vaga no Mundial do Qatar é cada vez mais improvável. Na última rodada, a Roja foi derrotada para a Colômbia, fora de casa, pelo placar de 3 a 1.
Peru x ChileEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul11ª Rodada​Data e horário: 07/10/2021, às 22h (de Brasília)​Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PAR)Árbitro: Christian Ferreyra (URU)Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)Transmissão: SporTV 3
PROVÁVEIS TIMES
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallesse; Advíncula, Santamaria, Callens e López; Yotún, Tapia e Cueva; Carillo, Gonzáles e Lapadula.
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Díaz, Medel e Roco; Isla, Aránguiz, Vidal, Pulgar e Mena; Brereton Díaz e Alexis Sánchez.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados