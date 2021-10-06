Peru x Chile: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Chegou a hora rolar para mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Qatar. Nesta quinta-feira, em confronto direto, o Peru recebe o Chile. O jogo acontece no Estádio Nacional do Peru, na capital Lima, às 22h (de Brasília). PERUO jogo coloca frente a frente sétimo contra oitavo. Depois de fazer história e conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2018, o Peru não começou bem as Eliminatórias para o Qatar. Na última rodada, a Bicolor perdeu para o Brasil, em Recife, por 2 a 0.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
CHILEDepois de encantar na década passada com dois títulos sul-americanos, o Chile não passa por bom momento. Longe do G-4, a vaga no Mundial do Qatar é cada vez mais improvável. Na última rodada, a Roja foi derrotada para a Colômbia, fora de casa, pelo placar de 3 a 1.
FICHA TÉCNICA
Peru x ChileEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul11ª RodadaData e horário: 07/10/2021, às 22h (de Brasília)Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PAR)Árbitro: Christian Ferreyra (URU)Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)Transmissão: SporTV 3
PROVÁVEIS TIMES
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallesse; Advíncula, Santamaria, Callens e López; Yotún, Tapia e Cueva; Carillo, Gonzáles e Lapadula.
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Díaz, Medel e Roco; Isla, Aránguiz, Vidal, Pulgar e Mena; Brereton Díaz e Alexis Sánchez.