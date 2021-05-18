Perto dos cinquenta jogos no Shimizu, Carlinhos destaca desejo de ultrapassar marca neste ano

Principal destaque do futebol do Japão vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos está bem próximo de chegar aos cinquenta jogos com a camisa do clube. Segundo ele, alcançar essa meta será especial na carreira.

- É um número importante e que eu quero não só alcançá-lo, mas passar dele nos próximos meses. Estou feliz por estar construindo uma história no clube, que é um dos maiores do futebol japonês. Tenho certeza que esse ano será especial - disse.Segundo o jogador, o grupo quer fazer uma boa sequência nos próximos jogos da temporada.