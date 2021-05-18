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Perto dos cinquenta jogos no Shimizu, Carlinhos destaca desejo de ultrapassar marca neste ano

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
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Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 15:33
Crédito: Divulgação/Shimizu
Principal destaque do futebol do Japão vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos está bem próximo de chegar aos cinquenta jogos com a camisa do clube. Segundo ele, alcançar essa meta será especial na carreira.
- É um número importante e que eu quero não só alcançá-lo, mas passar dele nos próximos meses. Estou feliz por estar construindo uma história no clube, que é um dos maiores do futebol japonês. Tenho certeza que esse ano será especial - disse.Segundo o jogador, o grupo quer fazer uma boa sequência nos próximos jogos da temporada.
- Nossa equipe quer fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança e para crescer na temporada. Vamos lutar muito para isso.

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