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Perto dos 50 jogos no Ittihad Kalba, Wanderson quer crescimento no futebol dos Emirados Árabes

Meia brasileiro chegou ao clube em janeiro deste ano e assumiu titularidade rapidamente...
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Publicado em 

05 ago 2020 às 17:40

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:40

Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a sua chegada na última temporada, o meia-atacante Wanderson destacou o desejo de chegar ao jogo de número 50 com o clube nos próximos meses. Segundo o atleta, alcançar esta marca será importante.
- Estou fazendo um trabalho muito forte desde a minha chegada para melhorar meu rendimento em campo a cada jogo. Quero ajudar o clube a conquistar seus objetivos nesta temporada e, sem dúvida, vou focar em chegar ao jogo de número 50 aqui. Vou lutar muito para que isso aconteça esse ano - disse.
Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, o desejo da equipe é brigar entre os primeiros colocados do campeonato.
- Vamos lutar muito para fazer um grande campeonato e para brigarmos entre os primeiros colocados. O grupo é muito forte e tem tudo para conquistar esse objetivo.

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