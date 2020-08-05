Perto dos 50 jogos no Ittihad Kalba, Wanderson quer crescimento no futebol dos Emirados Árabes

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Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a sua chegada na última temporada, o meia-atacante Wanderson destacou o desejo de chegar ao jogo de número 50 com o clube nos próximos meses. Segundo o atleta, alcançar esta marca será importante.

- Estou fazendo um trabalho muito forte desde a minha chegada para melhorar meu rendimento em campo a cada jogo. Quero ajudar o clube a conquistar seus objetivos nesta temporada e, sem dúvida, vou focar em chegar ao jogo de número 50 aqui. Vou lutar muito para que isso aconteça esse ano - disse.

Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, o desejo da equipe é brigar entre os primeiros colocados do campeonato.