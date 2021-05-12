Perto dos 150 jogos pelo Krasnodar, Wanderson promete empenho

O meia-atacante Wanderson, destaque do Krasnodar, já traçou um objetivo importante para as próximas temporadas no clube. O jogador, naturalizado belga, espera passar dos cento e cinquenta jogos com a camisa da equipe russa.
- Esse é um objetivo que tenho para alcançar com a camisa do clube. Sem dúvida, marcará muito a minha carreira e a minha história no Krasnodar. Vou trabalhar muito para continuar ajudando o clube dentro e fora de campo.Segundo Wanderson, seu desejo é continuar crescendo no futebol europeu.
- Estou muito motivado para continuar melhorando meus números no clube e no futebol russo. Tenho me dedicado ao máximo no dia a dia para ter resultados importantes com a camisa do clube.