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futebol

Perto do Z4, Vitória tenta somar pontos fora de casa

Nos últimos quatro jogos como visitante, o Leão saiu derrotado em três oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 16:35

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:35

Crédito: Igor Barrankevicz / FotoPressPr
Na briga pela sobrevivência na Série B, o Vitória viaja até Santa Catarina e terá a dura missão de encarar o Avaí, time que sonha com o G4 e promete não perder pontos dentro de casa.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Para evitar uma entrada na temida zona de rebaixamento, o Leão vai precisar quebrar uma série de resultados ruins como visitante, pois o time tem deixado a desejar longe do Barradão.
Nos últimos quatro jogos, o time foi derrotado em três oportunidades, com direito a revés contra o Oeste, lanterna do torneio. Apenas contra o Cuiabá, time que luta na parte de cima da tabela, o Leão arrancou um empate.
+ Ninguém quer o Brasileirão! Tropeço de líderes inspira memes entre os torcedores
A última vez que o Vitória saiu de campo com os três pontos longe de casa aconteceu no dia 1º de dezembro, quando goleou o Paraná por 4 a 1.

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