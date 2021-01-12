Perto do Z4, Vitória tenta somar pontos fora de casa

Crédito: Igor Barrankevicz / FotoPressPr

Na briga pela sobrevivência na Série B, o Vitória viaja até Santa Catarina e terá a dura missão de encarar o Avaí, time que sonha com o G4 e promete não perder pontos dentro de casa.

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Para evitar uma entrada na temida zona de rebaixamento, o Leão vai precisar quebrar uma série de resultados ruins como visitante, pois o time tem deixado a desejar longe do Barradão.

Nos últimos quatro jogos, o time foi derrotado em três oportunidades, com direito a revés contra o Oeste, lanterna do torneio. Apenas contra o Cuiabá, time que luta na parte de cima da tabela, o Leão arrancou um empate.

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