Perto do título, time de Ratão volta a jogar na Eslováquia

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O último jogo oficial do Slovan Bratislava, atual campeão eslovaco, foi no dia 7 de março. Porém, a situação está perto de normalizar. Após uma reunião na última sexta-feira, ficou decidido que o campeonato nacional voltará no dia 13 de junho, dando início à fase final. A equipe do atacante Rafael Ratão, líder da competição, tem grandes chances de conquistar o título novamente.

Nessa nova etapa do campeonato, estarão os seis melhores times da fase de classificação. As equipes começarão com os mesmos pontos ganhos até o momento e se enfrentarão em turno único. O Slovan tem 55 pontos, dez a mais do que o segundo colocado, o Zilina.

- A gente manteve os treinamentos desde o começo da pandemia. Nós estávamos treinando separados, mas agora já estamos treinando em dois grupos, fazendo coletivo juntos. A situação já está bem tranquila aqui na Eslováquia, principalmente aqui na capital, Bratislava. Nesta semana, reabriram todas as lojas e shoppings. Também não é preciso mais usar máscara, mas ainda há muitas pessoas usando - disse Ratão.

No último sábado, o Slovan entrou em campo pela primeira vez desde o início da pandemia. O time de Ratão disputou um jogo-treino com o Senica. A partida terminou sem gols.