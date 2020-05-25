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futebol

Perto do título, time de Ratão volta a jogar na Eslováquia

Atual campeão nacional, o Slovan Bratislava é líder da competição...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 14:11

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:11

Crédito: Divulgação
O último jogo oficial do Slovan Bratislava, atual campeão eslovaco, foi no dia 7 de março. Porém, a situação está perto de normalizar. Após uma reunião na última sexta-feira, ficou decidido que o campeonato nacional voltará no dia 13 de junho, dando início à fase final. A equipe do atacante Rafael Ratão, líder da competição, tem grandes chances de conquistar o título novamente.
Nessa nova etapa do campeonato, estarão os seis melhores times da fase de classificação. As equipes começarão com os mesmos pontos ganhos até o momento e se enfrentarão em turno único. O Slovan tem 55 pontos, dez a mais do que o segundo colocado, o Zilina.
- A gente manteve os treinamentos desde o começo da pandemia. Nós estávamos treinando separados, mas agora já estamos treinando em dois grupos, fazendo coletivo juntos. A situação já está bem tranquila aqui na Eslováquia, principalmente aqui na capital, Bratislava. Nesta semana, reabriram todas as lojas e shoppings. Também não é preciso mais usar máscara, mas ainda há muitas pessoas usando - disse Ratão.
No último sábado, o Slovan entrou em campo pela primeira vez desde o início da pandemia. O time de Ratão disputou um jogo-treino com o Senica. A partida terminou sem gols.
Aos 24 anos, Ratão vive uma grande fase. Campeão eslovaco na temporada 2018/19, o brasileiro disputou a Champions League e a Europa League no segundo semestre do ano passado.E MAIS:Dortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaPSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por NeymarEx-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaTécnico do Barça se mostra satisfeito com condição física dos atletasReal Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro E MAIS:

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