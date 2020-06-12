Perto do título da Bundesliga, Bayern de Munique enfrenta o Borussia Mönchengladbach na Arena

Crédito: Bayern de Munique volta a jogar em casa e está muito próximo de mais um título da Bundesliga(AFP

Neste sábado, o líder da Bundesliga, Bayern de Munique, encara o Borussia Mönchengladbach, às 13h30 (horário de Brasília), na Arena, em partida válida pela 31ª rodada. Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, o time de Hans-Dieter Flick segue na liderança do campeonato com 70 pontos em 30 jogos, sete à frente do segundo colocado, o Dortmund.

Após derrotar o Eintracht Frankfurt e avançar à final da Copa da Alemanha (Decidirá o troféu contra o Bayer Leverkusen, dia 4 de julho), os bávaros chegaram ao gol de número 129 em apenas 43 partidas nesta temporada, igualando o recorde do Bayern de Munique de 1972/73.

No primeiro turno, os bávaros perderam por 2 a 1, fora de casa, e caso conquiste a vitória neste sábado, será sexta consecutiva, mantendo o 100% de aproveitamento desde o retorno da Bundesliga. Thomas Müller, Thiago Alcântara e Robert Lewandowski desfalcam o Bayern no jogo em que a equipe pode colocar uma mão na taça. O técnico Flick afirmou que o brasileiro ficará de fora por três semanas.

- Devido à lesão na virilha, Thiago estava tendo problemas em outras áreas de tempos em tempos. Após a verificação do corpo que recebeu contra Frankfurt, chegou a hora de lidar com a situação. Ele ficará fora das próximas três semanas. Ele pode estar disponível novamente para a final da Copa - relatou o técnico.

Já o comandante do Mönchengladbach, Marco Rose, alertou a equipe sobre o desafio de enfrentar o líder do campeonato, mas relembrou a vitória no primeiro turno e que os donos da casa jogaram durante a semana. A equipe está na quarta colocação, na zona de classificação para a próxima Champions, com 56 pontos, empatados com o Leverkusen.

- É fato que o Bayern teve um jogo no meio da semana, enquanto pudemos descansar. Depois do jogo de ontem, eles falaram sobre o quão exaustivo era, o que eu posso entender completamente. No entanto, ainda estamos falando do FC Bayern München. Eles reunirão todas as suas forças e aparecerão no sábado para oferecer o desempenho que todos esperamos deles. Eles não terão Thomas Müller e Robert Lewandowski, dois jogadores importantes que podem decidir um jogo para eles. Mas eles têm profundidade de esquadrão suficiente para substituí-los por um jogo. O plano de jogo do Bayern é claro e improvável que mude significativamente com as ausências - afirmou, e em seguida acrescentou.

- Quando você joga contra o Bayern, precisa desafiá-lo, dentro e fora da bola. Eles pressionam bastante durante todo o jogo, trabalham duro quando não têm posse e pressionam muito além de serem muito perigosos no ataque. Você precisa estar em alerta constante para se defender deles. Você precisa ser corajoso desde o início, além de ter um pouco de sorte, para não apenas esperar que consiga tirar algo do jogo, mas tornar essa chance uma realidade - finalizou.

Confira as prováveis escalações

Bayern de Munique: M. Neuer, B. Pavard, J. Boateng, A. Davies, D. Alaba; L. Goretzka, I. Perisic ,T. Mueller, K. Coman, J. Kimmich; S. Gnabry. Técnico: Hans-Dieter Flick

Borussia Monchengladbach: Y. Sommer, T. Jantschke, M. Ginter, N. Elvedi; C. Kramer, L. Stindl, S. Lainer, J. Hofmann, R. Bensebaini, F. Neuhaus; M. Thuram. Técnico: Marco Rose

Veja os jogos da 31ª rodada pelo Campeonato Alemão​Hoffenheim x RB Leipzig (Sexta, no Sinsheim, às 15h30);

Wolfsburg x Freiburg (Sábado, no Wolfsburg, às 10h30);

Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund (Sábado, no Düsseldorf, às 10h30);​Hertha Berlin x Eintracht Frankfurt (Sábado, no Olímpico de Berlim, às 10h30)

Colônia x Union Berlin (Sábado, em Colônia, às 10h30);

Paderborn x Werder Bremen (Sábado, na Paderborn Arena, às 10h30);

Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach (Sábado, na Arena de Munique, às 13h30);

Mainz x Augsburg (Domingo, no Alfonso López, às 10h30);