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Perto do retorno no Japonês, Fábio quer foco total do Albirex Niigata para recuperar ritmo ideal

Atacante revela que jogadores estão tomando muito cuidado...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 16:36

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:36

Crédito: Divulgação
Perto do retorno da segunda divisão do Campeonato Japonês, o atacante Fábio vem se destacando nos treinos do Albirex Niigata. Com um jogo e um gol pela nova equipe no torneio, o brasileiro foi um dos principais reforços dos japoneses que tem o objetivo de conquistar o acesso para a primeira divisão.
Porém, Fábio reconhece que este tempo de paralisação no futebol atrapalhou os trabalhos do Albirex. Para o atacante, o time tem que aproveitar essas duas semanas para buscar o ritmo ideal e voltar fazendo bonito na J-League 2.
- Sabemos que essa parada não seria boa. Nem pra gente, nem pra ninguém. Mas estávamos num ritmo bom. Porém nós temos que ter a cabeça boa para quando começar o campeonato e buscar trabalhar forte nesse período que temos antes da reestreia. Com foco vamos recuperar o bom nível e sabemos que podemos voltar 100% - declarou Fábio.
O brasileiro também assume não estar seguro totalmente de que não será infectado pela Covid-19, mas afirma que confia nas autoridades do Japão após liberarem o retorno do futebol. A J-League 2 tem previsão de retorno para o dia 27 deste mês.
- Totalmente seguro sabemos que não é. Tenho certo medo dessa pandemia, mas estamos tomando muito cuidado para acalmar a todos e ficarmos tranquilos para fazer nosso trabalho - completou.E MAIS:Jogadores que demonstraram apoio à George Floyd não serão punidosSporting espera se consolidar na zona de classificação para a Liga EuropaBenfica busca recomeço no Português para brigar por título com PortoLa Liga planeja show para televisão na volta do futebolBorussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporadaChelsea busca a contratação de Aubameyang, do Arsenal E MAIS:

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